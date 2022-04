Ligue 1 : le Stade Rennais ramène un point de Nice

En attendant l'OM ou encore le PSG dans le haut du tableau, Nice et Rennes se disputaient la dernière place sur le podium cet après-midi à l'Allianz Riviera. Un choc qui sentait bon l'Europe entre deux équipes qui s'étaient parées de leurs habits de lumière. Galtier envoyait son traditionnel 4-4-2 avec Gouiri sur le côté gauche, en soutien du duo Delort-Dolberg. L'entraîneur niçois avait décidé d'un onze résolument offensif puisque Thuram et Kluivert complétaient le milieu de terrain, et Atal démarrait au poste de latéral droit. Il fallait bien cette armada pour contrer des Bretons très en forme en ce moment, à l'image de leur série de 5 victoires de suite.

Genesio comptait lui aussi sur sa belle réussite du moment grâce à sa paire d'attaquants Terrier-Laborde. Ce choc a pourtant démarré sur des bases assez faibles. Les deux équipes avaient du mal à se livrer et enchaînaient les imprécisions techniques. Il n'y avait d'ailleurs pas beaucoup d'occasions à se mettre sous la dent à part cette erreur d'Aguerd dont Gouiri n'a pas su pleinement profiter en manquant le cadre face à Alemdar (4e). Les Rennais tenaient le ballon la plupart du temps mais éprouvaient pas mal de difficultés à s'approcher du but gardé par Benitez. Ce dernier devait simplement s'employer face à Majer, finalement signalé en position de hors-jeu (34e).

Terrier répond à Delort

Après une première période décevante, il faut bien le dire, les intentions semblaient un peu meilleures après le retour des vestiaires. Rennes décidait d'abandonner un peu plus le ballon et parvenait à se montrer plus dangereux. Laborde frappait même sur le poteau après une récupération haute de Terrier dans les pieds d'Atal (52e). Paradoxalement, c'est durant le temps fort adverse que le Gym débloquait enfin cette rencontre fermée. Fautif sur l'occasion précédente, Atal réalisait un numéro sur le côté droit. Bien aidé par la feinte de Delort, il repiquait dans l'axe et retrouvait d'un centre de l'extérieur du droit son attaquant qui terminait de la tête (1-0, 67e).

Galtier en profitait pour apporter un peu de sang neuf et contenir les assauts bretons. Mais d'habitude si solide, la défense niçoise cédait rapidement sur ce coup-franc rentrant de Bourigeaud déposé sur la tête de Terrier (1-1, 78e). Revenus au score, les visiteurs tentaient d'aller chercher la victoire. La fin de match était même totalement à leur avantage mais Benitez par deux fois face à Terrier (81e, 88e) et Atal sur sa ligne face à la reprise d'Omari (86e) préservaient le point du nul, tandis que Santamaria ne cadrait pas sa tête sur ce centre de Laborde (90e+1). Rennes aurait pu obtenir mieux que ça mais conserve tout de même deux points d'avance sur son adversaire du jour et chipe même la 2e place à l'OM.