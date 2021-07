Espagne : la réaction d'Aymeric Laporte

La suite après cette publicité

Si les Italiens fêtent leur qualification pour la finale de l’Euro après leur victoire face à l’Espagne (1-1, 4 tab 2), les joueurs de la Roja peuvent être frustrés de leur élimination au vu du contenu proposé ce soir. Appelé par Luis Enrique pour disputer cet Euro, le Français Aymeric Laporte a confié sa déception.

« Un peu ému oui, c’est que chose de difficile à accepter quand tu arrives à ce stade de la compétition. Il y a d’autres très grandes équipes qui ont chuté avant. On a pratiqué un très beau football. Ils étaient favoris avant le match, on a montré qu’ils n’étaient pas si favoris que ça. On a démontré qu’on est une grande équipe », a-t-il déclaré au micro de TF1.