Khvicha Kvaratskhelia fait déjà mal en Ligue 1 !

À la mi-saison du championnat de France, Paris maintient un rythme déjà trop intense pour la concurrence. Avec 47 points au compteur, les hommes de Luis Enrique ont laissé l’OM (37 points) et Monaco (34 points) bien loin dans le rétroviseur. Et même s’ils ont parfois pu en laisser filer certains, comme contre Nantes, Auxerre, ou Reims plus récemment, on ne voit pas vraiment comment ce treizième titre de champion de France pourrait leur échapper.

Avec l'arrivée de Kvaratskhelia cet hiver, et la confiance engrangée après les deux derniers succès continentaux obtenus face à Manchester City (4-2) et Stuttgart (1-4), on ne voit pas non plus comment les Brestois, aussi renversants soient-ils, pourraient aller prendre trois points face au PSG ce week-end. Pour cette belle affiche entre deux clubs qui pourraient d'ailleurs se retrouver en C1, la tendance penche davantage vers un succès parisien.

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport en Ligne pour cette rencontre, voici trois cotes Brest-PSG*** intéressantes

But de Kvaratskhelia, coté à 3,10

Attendu depuis l’été dernier, Khvicha Kvaratskhelia est enfin parisien. Le week-end dernier, l’international géorgien a pu fêter son baptême du feu sous le maillot rouge et bleu face à Reims (1-1). L’occasion de délivrer sa première passe décisive pour Ousmane Dembélé. Pour ce duel face à Brest, on imagine que Luis Enrique fera le choix de la continuité, lui qui avait milité pour voir l’ancien Napolitain débarquer dans la capitale française. Et ce sera l’occasion parfaite pour Kvara de lancer son aventure parisienne, lui qui n’a pas pu jouer face à Stuttgart en Ligue des Champions et qui aura le feu dans les jambes et l’envie de marquer déjà de son empreinte la Ligue 1. Ici, on pronostique le premier but du Géorgien sous ses nouvelles couleurs, coté à 3,10.

Le PSG l’emporte 1-2, coté à 7,20

Invaincu depuis plus de deux mois et cette défaite face au Bayern Munich (1-0), le PSG trouve enfin un prolongement dans ses prestations collectives. Lors de ses conférences de presse, Luis Enrique avait martelé qu'il manquait une seule chose à son équipe : marquer des buts. Mais manifestement, ses joueurs ont trouvé la recette pour rectifier le tir. Résultat : 29 buts sur leurs 11 derniers matches, dont 8 face à Manchester City et Stuttgart. Et en surfant sur leur excellente forme du moment, difficile d'imaginer Brest garder sa cage inviolée. Une rouste ? Probablement pas, les duels entre Paris et Brest nous offrant généralement des confrontations serrées, avec un ou deux buts d'écart. De plus, on imagine bien le SB29 marquer un but face à Paris, qui reste sur une série de 7 matches consécutifs en Ligue 1 en ayant encaissé au moins un but.

Ludovic Ajorque marque face au PSG, coté à 5,10

Le bon vieux Ludovic Ajorque. Visage familier de notre Ligue 1 ces dernières saisons, le Réunionnais a montré à bien plus d’une reprise qu’il était l’un des numéros 9 les plus adroits du championnat. Auteur de 16 buts en L1 avec Strasbourg en 20/21, puis 12 en 21/22, l’attaquant de 30 ans en totalise aujourd’hui 7 avec Brest. Et il semble avoir trouvé son rythme de croisière en ce début d’année 2025. Preuve à l’appui : ses buts face à l’OL, Rennes, Le Havre, et son presque but face au Real Madrid ce mercredi, refusé pour une histoire de centimètres. Avec 4 réalisations sur ses 6 derniers matches de L1, Ajorque aura encore l’ambition de soigner son bilan statistique. C’est pour cette raison qu’on le voit trouver le chemin des filets face au PSG, coté à 5,10.

