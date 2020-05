Juventus : le Barça a proposé un joli contrat à Miralem Pjanic

Cet été, lors du marché des transferts, on devrait assister à des mouvements qu'on a finalement peu vu ces dernières années. En effet, avec la crise liée au coronavirus, qui a frappé le monde de plein fouet et donc l'industrie du football, les clubs n'ont plus les mêmes liquidités et devront faire face à des difficultés qui n'existaient pas forcément pour tout le monde avant cette terrible année 2020.

Ainsi, on pourrait assister à de nombreux échanges de joueurs (plus des sommes d'argent moins conséquentes que par le passé) pour voir certains éléments changer de club. C'est la grande priorité du FC Barcelone qui ne cesse de mettre des joueurs sur le marché pour en récupérer d'autres. On l'a entendu avec Neymar notamment, mais aussi et surtout à propos du milieu de terrain de la Juventus, Miralem Pjanic.

Quatre années à la clé

Le natif de Tuzla (Bosnie-Herzégovine) est sous contrat jusqu'en 2023 avec les Juventini. L'année passée, il voulait déjà changer d'air, mais son club l'avait bloqué. Cette fois semble être la bonne puisque le joueur veut rejoindre le Barça et surtout que la Vieille Dame aimerait bien récupérer Arthur. Le Brésilien bloque pour le moment la transaction mais du côté de l'ancien Messin, tout semble réglé.

Dans son édition du jour, Sport explique même que le joueur s'est déjà entendu avec les dirigeants catalans sur les contours de son prochain contrat. Le milieu de terrain de 30 années y signerait un joli bail de quatre ans, l'amenant plus que probablement vers la fin de sa carrière. Il ne resterait plus qu'à savoir quel élément ferait le chemin inverse et rejoindrait donc Cristiano Ronaldo et le Piémont pour la saison prochaine.