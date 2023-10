HAC-Lens : Le Havre porte plainte

La neuvième journée de Ligue 1 s’est ouverte vendredi 20 octobre par la rencontre opposant Le Havre au RC Lens. Un match qui a accouché d’une souris (0-0), mais théâtre d’affrontements entre supporters havrais et lensois. Face à cet événement, le HAC a décidé de porter plante.

«À la fin de la rencontre HAC-RC Lens, une bagarre a éclaté entre un supporter lensois et des spectateurs havrais. Blessé, le supporter du RC Lens a été pris en charge par les stadiers, puis par les secouristes et le médecin dédié aux spectateurs, avant de pouvoir quitter l’enceinte. Suite à ces faits de violences, le Club porte plainte contre les spectateurs impliqués et prendra en parallèle des mesures à leur encontre. Le HAC condamne fermement ce type de comportements qui nuit à l’expérience positive que le club souhaite mettre en place sur toutes ses rencontres. Le Stade Océane doit rester une enceinte festive et familiale, pour ce faire, le HAC continuera à être intransigeant envers les spectateurs violents et prendra toutes les mesures permettant de garantir la tranquillité et la sécurité du public», indique le communiqué publié par le club normand.