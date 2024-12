Barça : le traitement spécial de Lamine Yamal

Depuis un an et demi, Lamine Yamal éclabousse les pelouses de son talent, avec l’Espagne et le FC Barcelone. Le tout, alors qu’il n’a pas encore 18 ans. Déjà au centre de formation du club catalan, Yamal faisait des merveilles balle au pied. C’est en tout cas ce qu’a rapporté Xavi Vilajoana, ancien responsable de La Masia et de l’équipe réserve du Barça, qui a aussi avoué que le natif d’Esplugues de Llobregat disposait d’un traitement spécial.

« Nous avons fait une exception (avec Yamal), car normalement, les joueurs qui vivaient et dormaient à La Masia étaient des jeunes qui vivaient en dehors de la Catalogne. Dans le cas de Lamine, nous avons constaté que l’environnement socio-économique et familial n’était pas entièrement adapté à sa formation et à son développement personnel. Nous pensions qu’il avait besoin d’un environnement plus équilibré et contrôlé. Nous voulions le faire venir à La Masia, nous en avons parlé à ses parents et finalement, après y avoir longuement réfléchi, ils ont accepté. Pour être honnête, cela n’a pas été facile, a indiqué Vilajoana à As, avant de parler de la précocité de Yamal. Personne n’aurait pu prévoir cette explosion. Nous savions qu’il avait un énorme potentiel et que c’était un joueur différent des autres. Mais la rapidité avec laquelle il s’est imposé et adapté à l’équipe première nous a tous surpris. »