FC Barcelone : Deco fait face à 4 gros casse-têtes !

Marcus Rashford, Luis Díaz, Cardoso Varela, Nico Williams… Ces dernières heures, les rumeurs d’arrivées au FC Barcelone se multiplient. Vainqueur de la Liga et demi-finaliste de la dernière édition de Ligue des Champions, le Barça a, semble-t-il, bien l’intention de jouer les premiers rôles lors de cette fenêtre estivale, et ce malgré des finances limitées. Oui mais voilà, pour mener à bien ces différents projets, Deco, directeur sportif du club catalan, va parallèlement devoir régler quelques dossiers.

Peña dans l’incertitude, ça bloque pour Ansu Fati

Dans cette optique, Sport rappelle, ce samedi matin, que les hautes sphères barcelonaises vont rapidement devoir trouver une solution pour quatre joueurs, n’entrant plus forcément dans les plans d’Hansi Flick : Iñaki Peña, Ansu Fati, Pablo Torre et Pau Víctor. Pour le premier cité - qui a perdu sa place de titulaire au profit de Szczesny - la tendance est plus que jamais à un départ. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le dernier rempart de 26 ans aimerait rester en Espagne alors que le Celta de Vigo et Galatasaray lui font les yeux doux.

Autre dossier brûlant, celui concernant Ansu Fati. Annoncé depuis plusieurs semaines du côté de l’AS Monaco - en discussions avancées avec Paul Pogba - le jeune joueur des Culers n’a pourtant toujours pas posé ses valises sur le Rocher. La raison est simple : le Barça n’accepte pas que le club monégasque ne prenne en charge qu’une partie de son salaire. De son côté, Jorge Mendes, agent du joueur, essaye de trouver une solution et de convaincre Monaco d’ajuster son offre en fonction des exigences catalanes. Outre les cas Peña et Fati, l’avenir de Pau Víctor fait lui aussi parler.

Pau Víctor et Pablo Torre sur le départ ?

Actuellement en vacances, celui qui n’a eu que très peu d’opportunités de se montrer au cours du dernier exercice envisagerait également un départ afin de gagner du temps de jeu. Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’Espagnol de 23 ans est d’ailleurs pisté par Girona, son club formateur, mais les Blaugranas privilégierait un prêt ou un transfert avec une option de rachat afin de garder un certain contrôle sur leur pépite. Enfin, Pablo Torre reste lui aussi dans le flou.

Ce samedi, la presse espagnole indiquait, à ce titre, que le FC Barcelone devrait bientôt entamer des discussions concernant l’avenir du natif de Soto de la Marina. Concentré à 100 % sur le Championnat d’Europe U21, le milieu offensif de 22 ans espère s’offrir un nouveau challenge dans les semaines à venir alors que le club a, de son côté, l’intention de prolonger son contrat et le prêter, ou le vendre avec une option de rachat abordable. Vous l’aurez compris, si Deco se démène pour attirer de nouveaux visages clinquants en Catalogne, la problématique des départs reste, elle, plus que jamais à l’ordre du jour…