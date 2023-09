Un joueur a changé 4 fois de club en un mois

Le mercato est terminé dans la plupart des championnats. Mais les joueurs libres peuvent encore trouver un point de chute. Cela n’a visiblement pas été un problème pour Amr Warda, qui a intéressé plusieurs clubs. Milieu de terrain capable de jouer en tant qu’ailier, le footballeur égyptien a vécu un drôle d’été. AS explique qu’il a changé quatre fois d’équipe en un mois. Libre après la fin de son contrat à l’Apollon Limassol, il a ensuite rejoint le Raja Casablanca le 12 août dernier. Il n’a pas tenu deux semaines et a résilié son contrat en payant de sa poche.

Il a évoqué des problèmes mentaux et familiaux. Puis, il est retourné à Chypre au sein du club de Doxa Katokopias. Mais un jour après son arrivée, toutes les traces de sa signature ont disparu. AS explique qu’il n’aurait pas été autorisé à entrer sur le territoire car il y a eu des soucis avec ses papiers d’identité. Dans la foulée, le club iranien de l’Esteghlal de Téhéran a tenté de le récupérer et un accord a même été trouvé. Mais Amr Warda a esquivé et voulait même retourner au Maroc pour essayer d’annuler sa résiliation de contrat avec le Raja Casablanca. Finalement, il est retourné en Egypte où il évolue pour le moment avec le Pharco FC. Comme il n’a joué avec aucun des clubs où il a signé cet été, cela ne pose pas problème.