Yohan Cabaye met un terme à sa carrière

Alors que de nombreux clubs attendent l'ouverture du mercato pour faire leurs affaires, certains optent parfois pour des joueurs libres, en attente d'un nouveau challenge. Après la fin de son aventure à l'AS Saint-Etienne l'été dernier, Yohan Cabaye faisait partie de la liste des joueurs libres comme l'air.

La suite après cette publicité

Annoncé un temps en Major League Soccer, le milieu de terrain de 35 ans était toujours sans club en ce mois de février. Mais finalement, l'ancien Stéphanois ne reviendra pas sur les pelouses, du moins en tant que joueur. Via un message publié sur Twitter, le Français a expliqué qu'il mettait fin à sa carrière.

Trois fois champion de France

«C'est avec une grande émotion qu'après plus de 17 ans de passion, d'amour pour le football, d'émotions plus grandes les unes que les autres, de souvenirs qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire, de rencontres humaines et sportives inoubliables que je vous annonce la fin de ma carrière de footballeur professionnel», écrit Cabaye.

Formé au LOSC et passé par Newcastle, le Paris SG, Crystal Palace, Al-Nasr et donc l'AS Saint-Etienne, le milieu défensif avait remporté le championnat de France à trois reprises (2011 avec le LOSC, 2014 et 2015 avec le PSG) ou encore la Coupe de France en 2011. Et surtout, Yohan Cabaye avait pu porter le maillot de l'équipe de France à 48 reprises.