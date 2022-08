Clermont : Johan Gastien prolonge jusqu'en 2025

Titulaire important de l'équipe de Pascal Gastien lors de la première saison du Clermont Foot 63 en Ligue 1 de son histoire (32 matches, 31 en tant que titulaire, 1 passe décisive), Gastien fils, Johan (34 ans), a prolongé son contrat avec le club auvergnat et prolonge son aventure dans l'élite de deux saisons supplémentaires.

«Clermontois depuis 2018 et véritable pierre angulaire de la montée historique du club en Ligue 1 Uber Eats lors de la saison 2020-2021 et du maintien la saison dernière, Johan comptabilise 131 matchs joués pour 11 436 minutes de jeu toutes compétitions confondues avec le CF63», peut-on lire dans le communiqué, où le principal intéressé s'est d'ailleurs exprimé : «je suis ravi et reconnaissant de prolonger l’aventure avec le Clermont Foot 63. Déjà 4 ans ici avec de fabuleux souvenirs et ce n’est que le début… Allez Clermont !».