Coupe du Monde 2022, Portugal : le message déchirant de Cristiano Ronaldo après l'élimination

Ce samedi, la planète football a tremblé. Surprise depuis le début de cette Coupe du Monde 2022, le Maroc a créé l'exploit en sortant le Portugal en quarts de finale. Une victoire héroïque pour les Lions de l'Atlas, mais surtout un échec terrible pour les Portugais qui avaient très certainement un effectif taillé pour aller au bout. Cette élimination a surtout été associée, très probablement, au dernier match de Cristiano Ronaldo en Coupe du Monde. Le quintuple Ballon d'Or est d'ailleurs sorti en larmes de la pelouse, sans doute conscient qu'il venait de laisser passer sa dernière chance de remporter ce prestigieux trophée dont il rêve tant. Car remplaçant au coup d'envoi, CR7 n'a jamais su renverser la rencontre lorsqu'il est entré en jeu.

Depuis les images touchantes de la star portugaise ont fait le tour du monde et le peuple portugais attendait évidemment avec impatience des déclarations du joueur. Est-ce qu'il disputait son dernier match sous les couleurs du Portugal ? Est-ce qu'il veut encore continuer l'aventure malgré sa situation sportive compliquée (sans club actuellement, il a aussi perdu sa place de titulaire en sélection) ? Ce dimanche, un jour après la déception, Cristiano Ronaldo a décidé de sortir du silence via ses réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, l'ancienne légende du Real Madrid a publié un long message pour revenir sur cette désillusion et sur les nombreuses polémiques qui ont animé son Mondial.

«Espérons maintenant que le temps sera bon conseiller et permettra à chacun de tirer ses propres conclusions»

«Remporter une Coupe du monde pour le Portugal était le rêve le plus grand et le plus ambitieux de ma carrière. Heureusement, j'ai remporté de nombreux titres de dimension internationale, y compris pour le Portugal, mais placer le nom de notre pays au plus haut niveau du monde était mon plus grand rêve. Je me suis battu pour ça. Je me suis battu pour ce rêve. Les 5 fois où j'ai participé à des Coupes du monde en 16 ans, toujours aux côtés de grands joueurs et soutenu par des millions de Portugais, j'ai tout donné. J'ai tout donné sur le terrain. Je n'ai jamais tourné le dos au combat et je n'ai jamais renoncé à ce rêve. Malheureusement, hier, le rêve a pris fin. Il ne sert à rien de réagir à chaud», a-t-il d'abord lancé avant de répondre aux nombreuses critiques sur son comportement.

«Je veux juste que tout le monde sache que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses ont été écrites, beaucoup de choses ont été spéculées, mais mon dévouement au Portugal n'a pas changé un seul instant. Je me suis toujours battu pour l'objectif de chacun et je ne tournerai jamais le dos à mes coéquipiers et à mon pays. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Merci le Portugal. Merci, Qatar. Le rêve était beau tant qu'il a duré... Espérons maintenant que le temps sera bon conseiller et permettra à chacun de tirer ses propres conclusions...», a-t-il conclu. Le message est passé.