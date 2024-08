EdF : Didier Deschamps compte toujours sur Antoine Griezmann

Auteur d’un Euro décevant cet été, Antoine Griezmann n’aura pas permis à l’équipe de France de décrocher son troisième sacre dans la compétition (après 1984 et 2000). Un état de forme inquiétant, après pourtant une énorme saison en club avec l’Atlético de Madrid. Ce jeudi, Didier Deschamps lui a tout de même renouvelé sa confiance en le retenant en vue des deux matches de Ligue des Nations face à l’Italie, le 6 septembre, puis la Belgique, le 9.

En conférence de presse, le sélectionneur des Bleus a rappelé qu’il comptait toujours sur l’attaquant de 33 ans : «Antoine, je le connais depuis bien longtemps. Il a eu des moments très difficile et il s’en souvient. Venir en Bleus c’était une bouffée d’oxygène pour lui. Il y a aussi des températures élevées en Espagne. Le temps de jeu est beaucoup réparti là-bas aussi, car l’effectif est important, mais aussi parce qu’il y a trois matchs cette semaine, a rappelé DD. Je connais sa capacité. Il n’a pas toujours eu des moments positifs même s’il en a eus beaucoup. Lui aussi malheureusement n’était pas au mieux (à l’Euro). Mais il n’y a pas que lui. Sur le plan offensif, on était diminué et ça a été plus compliqué.»