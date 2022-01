OM : Bakambu s'exprime sur Alvaro

La suite après cette publicité

Cedric Bakambu était présent devant les médias pour être présenté en tant que joueur de l'Olympique de Marseille ce vendredi. Il a évoqué le cas d'Alvaro Gonzalez, qu'il a connu à Villarreal. Il l'avait contacté quand l'Espagnol s'est engagé à l'OM, mais pas cette fois. Concernant l'avenir du défenseur, il a botté en touche, renvoyant la balle à Pablo Longoria.

« Pour être franc, je n'ai pas contacté Alvaro, je sais ce que représente le club. A l'époque où il a signé, je l'ai contacté, je lui avais souhaité bonne chance et dit que c'était un club pour lui. Je ne sais pas, il faut demander au président si on ne va que se croiser », a-t-il expliqué alors qu'Alvaro semble être de plus en plus poussé vers la sortie.