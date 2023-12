Kim Källström, nouveau DTN de la fédération suédoise

Bien connu du grand public en Ligue 1 pour avoir fièrement porté les couleurs du Stade Rennais (2003-2006) avant de rallier le Rhône pour évoluer avec l’Olympique Lyonnais (2006-2012), Kim Källström est loin d’avoir tiré un trait sur le football. Et pour cause, l’ex-Gone vient intégrer la Fédération suédoise de football (SvFF) comme le relaye Le Progrès, ce jeudi. Intronisé au poste de directeur technique, le natif de Sandviken aura la lourde tâche d’insuffler une nouvelle dynamique à la sélection scandinave, absente du Mondial 2022 et qui est totalement passée au travers de sa campagne de qualification pour l’Euro 2024.

«La raison pour laquelle j’accepte ce rôle est que je suis passionné par le football suédois depuis mon enfance et que ce fut un honneur pour moi de jouer pour l’équipe nationale suédoise (131 sélections, 16 buts). C’est une opportunité incroyable après ma carrière de joueur. J’ai mes idées sur ce qu’il faut faire, mais il se peut que certains aient d’autres idées. Il sera très important d’écouter les autres qui ont une expérience que je n’ai pas», a déclaré l’homme sacré à deux reprises avec l’Olympique Lyonnais, en 2007 et 2008, sur le site officiel de la SvFF.