MU : retournement de situation pour Jesse Lingard

Mauvaise nouvelle pour Jesse Lingard. Si Ralf Rangnick avait dans un premier temps donné son accord ces dernières heures pour que l'élément offensif de 29 ans quitte Old Trafford dès cet hiver, à 6 mois de la fin de son contrat, l'international anglais (32 capes, 6 buts) va devoir changer ses plans. The Athletic assure que les Red Devils lui ont désormais indiqué qu'il allait devoir honorer son bail jusqu'à son terme à Manchester.

West Ham et Newcastle étaient pourtant sur les rangs pour le recruter. La faute, probablement, au fait que MU ne lui pas trouvé de remplaçant durant cette fenêtre des transferts. Car Anthony Martial a filé en prêt à Séville, Donny van de Beek va lui rejoindre temporairement Everton, et Mason Greenwood se trouve en pleine tempête pour des soupçons d'agression sexuelle et de violence conjugale envers sa compagne.