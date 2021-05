Neymar joue avec les nerfs du PSG

Passion Neymar. La presse pro-catalane brûle toujours de désir pour le Brésilien, qu'elle espère voir revenir chaque été depuis 4 ans maintenant. Sera-ce la bonne cette fois-ci ? L'espoir est permis si l'on en croit les dernières informations de Sport. En effet, le quotidien explique que Neymar repousse volontairement la signature de sa prolongation de contrat avec le PSG en attendant de voir ce que le FC Barcelone est susceptible de lui proposer.

La suite après cette publicité

De plus, le parcours du PSG en Ligue des Champions est un autre élément clé. S'il devait être éliminé ce mardi soir contre Manchester City, alors il se rapprocherait d'un départ, assure Sport. Dans tous les cas, le Barça doit attendre la fin de l'aventure parisienne en Europe pour accélérer les discussions avec le joueur de 29 ans. Le club catalan pense pouvoir être en mesure de retenir Messi et accueillir Neymar.

Aucune raison de se presser pour Neymar

Pour le Brésilien, sous contrat jusqu'en 2022, les choses sont plutôt simples. Il sait qu'un accord pour une prolongation de contrat jusqu'en 2026 avec les mêmes conditions salariales a été négocié avec le PSG, ce qui lui garantit un avenir serein du côté de la capitale française. Mais il n'a aucune raison de se presser de le signer, histoire de voir ce que le Barça est capable de faire.

Une élimination du PSG ce soir pourrait l'inciter à se rapprocher de son ancien club plus vite que prévu. Une qualification et il attendrait de connaître la fin de l'épopée européenne pour se prononcer. Plus que jamais, c'est bien Neymar qui a les cartes en main et qui peut donner au prochain mercato estival une tournure plus grandiloquente.