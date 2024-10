Le Brésil est en panique totale sur cette trêve internationale

Le Brésil est méconnaissable ces derniers mois et la crise est totale, alors que la Seleção, qui a perdu son dernier match contre le Paraguay (1-0) lors de la trêve de septembre, pourrait ne pas se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde 2026. Avec ce résultat, l’équipe terminait la trêve internationale à la cinquième place. Cette défaite mettait également fin à 16 ans d’invincibilité du Brésil contre le Paraguay. La dernière défaite remontait à juin 2008 (2-0) avec des buts de Roque Santa Cruz et Salvador Cabañas à l’époque. Pour son 10ème match à la tête de la sélection, Dorival a encaissé son premier revers officiel (l’élimination contre l’Uruguay aux tirs au but en Copa América compte pour un nul) pour un bilan de 4 victoires, 5 nuls et 1 défaite. Entre 2003 et 2022, le Brésil n’avait perdu que cinq rencontres sur 71 matchs joués dans le cadre d’éliminatoires d’une Coupe du Monde. Sur les huit derniers matchs de qualifications disputés pour le Mondial 2026, la Seleção a chuté à quatre reprises donc presque autant que sur la précédente période de 22 ans.

De plus en plus décrié au Brésil, Dorival Júnior sait pertinemment qu’il aura besoin du peuple brésilien, en froid avec sa sélection nationale, notamment lors du deuxième match contre le Pérou qui aura lieu à Brasilia, sur la pelouse de l’Arena Mané Garrincha et sa capacité de 70 000 supporters : «Je compte, une fois de plus, sur le soutien de nos supporters, cette fois nous serons à Brasilia. Je suis sûr que nous aurons un stade plein. Les supporters attendent avec impatience de voir de près notre équipe nationale. Nous comptons sur le soutien de vous tous et la confiance qu’il nous a toujours donnée pour que nous puissions obtenir, si Dieu le veut, un grand résultat», a-t-il déclaré. Et si la Seleção restait au Brésil pendant la Coupe du Monde 2026 ? Il reste du temps pour corriger le tir, mais le scénario existe bel et bien aujourd’hui et plusieurs voyants n’amènent pas de l’optimisme dans le quotidien de la sélection brésilienne.

Cascade d’absences au pire des moments

Depuis mars jusqu’à aujourd’hui, lorsqu’il a annoncé la première liste de l’équipe, l’entraîneur brésilien a été contraint de supprimer des joueurs à 15 reprises suite à des forfaits, avec des joueurs de différentes positions, clubs et statuts au sein de l’équipe. Deux noms ont le plus souffert de cette situation : Ederson, le gardien de Manchester City, et Éder Militão, défenseur du Real Madrid, dont la deuxième absence a été confirmée ce dimanche. Les derniers à être OUT et qui composent la liste sont Alisson, gardien de Liverpool, Gleison Bremer, défenseur de la Juventus, Guilherme Arana, arrière gauche de l’Atlético-MG, et Vinicius Júnior, attaquant du Real Madrid. Dorival Júnior espère au moins que pour cette liste actuelle, aucun forfait additionnel viendra s’officialiser. L’équipe ne dispose que de quelques heures avec l’ensemble du groupe avant le premier match contre le Chili à Santiago ce jeudi. Ainsi pour compléter son groupe, Weverton de Palmeiras, Lucas Beraldo du PSG, Alex Telles de Botafogo et Andreas Pereira, de Fulham ont été appelés à la rescousse ces dernières heures. Anecdote qui peut paraître cocasse. Même l’entraîneur des gardiens Claudio Taffarel s’est blessé lors d’un entraînement à Liverpool et ne pourra donc pas assurer les entraînements pour l’équipe brésilienne durant cette trêve internationale.

Cela ne fait que prouver et renforcer le fantôme qui tourmente Dorival Júnior depuis son embauche par la Confédération Brésilienne de Football (CBF). Sauf qu’au vu du besoin urgent de résultats, ces doutes ne surviennent pas au bon moment : «Ce seront des matchs fondamentaux, extrêmement importants. Nous sommes dans une séquence dans laquelle nous avons besoin de résultats, en raison du moment, de la situation, de la position dans le classement. J’espère que nous sommes très bien préparés, nous jouons deux matchs très rapidement. Retrouver un bon niveau, c’est tout ce que nous espérons. Nous allons chercher ces deux résultats, en respectant nos adversaires, mais en comprenant que nous devons accélérer notre processus». Le Brésil est aujourd’hui à un seul petit point de la 8ème place sur un classement de 10 équipes. Sachant que leurs deux adversaires, le Chili (9ème) et le Pérou (10ème), se situent derrière. Des contre-performances sur cette trêve signeraient l’une des plus grandes urgences de l’histoire du football brésilien. Pour rappel, la zone Amérique du Sud (CONMEBOL) dispose de 6 places qualificatives directes pour la prochaine Coupe du Monde.