Arabie Saoudite : que devient Hervé Renard ?

Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2012 avec la Zambie, de la CAN 2015 avec la Côte d'Ivoire et qualifiant le Maroc pour la Coupe du monde 2018, Hervé Renard a prouvé depuis des années sa faculté à performer sur les terres africaines. Son aventure avec le Maroc s'était toutefois soldée par un échec avec l'élimination en 1/8e de finale de la CAN 2019 contre le Bénin (1-1, 4-1 aux TAB). À peine parti de la sélection des Lions de l'Atlas, il a trouvé une autre sélection pour rebondir, l'Arabie Saoudite. Un choix surprenant, mais qui était parfaitement assumé par le principal intéressé : «j’avais envie de changer de continent et de garder une équipe nationale. Quelles opportunités s’ouvraient à moi en Europe ou en Amérique du Sud ? Aucune. Je n’allais pas attendre en me disant ça va venir… On doit être conscient des réalités. Et j’avais l’Asie, où j’avais reçu depuis un certain temps de bonnes propositions. C’est un beau challenge, une nouvelle vie, une nouvelle culture. C’est enthousiasmant. J’ai été accueilli avec une grande hospitalité. Il y a de très bonnes conditions de travail, comme au Maroc. Il faut maintenant qualifier la sélection, qui était à la Coupe du monde en Russie, pour celle de 2022, c’est le contrat»

Qualifiés en 2018 pour la Coupe du monde comme en 2006, 2002, 1998 et 1994 où ils ont atteint les huitièmes de finale, les Faucons sont clairement considérés comme une place forte en Asie. Leurs trois Coupes d'Asie des Nations remportées en 1984, 1988 et 1996 sont là pour le démontrer puisque seul le Japon (4 sacres) fait mieux. Pour autant, il y avait du travail de fond à mener avec une sélection qui restait sur un échec à la Coupe d'Asie 2019. Les Verts s'étaient inclinés 1-0 en huitièmes de finale contre le Japon. Après deux années à la tête de la sélection, Hervé Renard dispose de résultats intéressants avec 12 victoires en 16 matches pour seulement une défaite en amical contre la Jamaïque (2-1). Placée dans le groupe D des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, l'Arabie Saoudite a croisé le fer avec l'Ouzbékistan, la Palestine, Singapour et le Yémen. Et si les premiers faisaient figure de potentiels rivaux, il n'y a pas eu vraiment match avec des victoires 3-0 et 3-2 lors des confrontations contre les Loups Blancs. Concédant seulement deux nuls contre la Palestine (0-0) et le Yémen (2-2), l'Arabie Saoudite a confirmé sa montée en puissance et s'est hissée dans le dernier tour qualificatif.

Bien parti pour aller au Qatar

Cette fois-ci, le niveau est plus relevé puisqu'il faut terminer dans les deux premières places (la troisième position offre un ticket de barragiste) dans un groupe composé de l'Australie, de la Chine, du Japon, d'Oman et du Viêt Nam, l'Arabie Saoudite n'a pas manqué son départ. L'emportant 3-1 contre un faible Viêt Nam, les Faucons ont ensuite dominé Oman (1-0) avant de réaliser la grosse opération contre le Japon avec une nouvelle victoire (1-0). S'offrant également le scalp de la Chine dans un match animé (3-2), l'Arabie Saoudite trône en tête de son groupe avec trois points d'avance sur l'Australie et six longueurs sur Oman et le Japon. Un départ canon qu'Hervé Renard a valorisé après la victoire contre la Chine : «ce n’était pas un match facile et je félicite les joueurs pour leur bonne performance et l’esprit combatif dont ils ont fait preuve lors du match. Nous avons eu des problèmes avec l’absence de certains joueurs clés comme Salem Al Dawsari et Yasser Al Shahrani, mais leurs remplaçants étaient bons. Nous avons rendu le match difficile pour nous, car nous aurions pu le gagner facilement. Nous n’avons pas eu de problèmes physiques, mais les joueurs ont perdu leur concentration et on ne peut pas se permettre de perdre sa concentration dans de tels matches.»

Pointant aussi du doigt certaines sautes de concentrations qui interviennent depuis le début de la campagne qualificative, Hervé Renard sait qu'une place au Mondial se mérite et que la route sera encore compliquée. «Si nous voulons atteindre la Coupe du monde, nous ne devons pas faire d’erreurs comme nous l’avons fait aujourd’hui» avait-il lâché après sa 4e victoire en 4 matches. Fort de cette dynamique, l'ancien coach de Sochaux et Lille a trouvé sa structure dans un 4-2-3-1 compact et très solide où il a trouvé sa structure avec un quatuor composé de Yasser Al-Shahrani, Abdullah Madu, Abdulelah Al-Amri et Sultan Al-Ghannam qui officient devant le portier Mohammed Al-Owais. L'Arabie Saoudite est une sélection solide puisqu'elle n'a concédé que 10 buts en 16 matches (7 en 12 matches de qualifications) depuis l'arrivée du coach français. Devant aussi cela fonctionne avec Salem Al-Dawsari, Salman Al-Faraj et Fahad Al-Muwallad qui forment un redoutable trio derrière le buteur Saleh Al-Shehri. Pour continuer de s'ouvrir un peu plus les portes de ce rêve, Hervé Renard et l'Arabie Saoudite savent que cette trêve de novembre peut mettre à distance la concurrence. Les Faucons défient l'Australie ce jeudi afin de s'affirmer un peu plus en tête du groupe. Ils se déplaceront ensuite au Viêt Nam pour une confrontation qui s'annonce moins féroce même s'il faudra éviter le piège. S'il est sur la bonne voie, Hervé Renard va devoir s'armer de prudence.