OL : Léo Dubois réagit à sa nomination comme capitaine

Nous vous l'annoncions il y a cinq jours, c'est désormais officiel. Léo Dubois a été nommé capitaine de l'Olympique Lyonnais pour la saison 2021/2022. Le latéral droit de 26 ans, arrivé de Nantes en 2018 et sous contrat à Lyon jusqu'en juin 2024, succède à Memphis Depay. «Léo Dubois sera le capitaine cette saison. J'en ai parlé avec mon staff, avec ceux qui sont là depuis longtemps. Moussa Dembélé et Houssem Aouar seront vices-capitaines», a déclaré Peter Bosz en conférence de presse, ce midi. Passé juste après le coach, le nouveau capitaine a réagi à sa nomination.

«C’est une satisfaction forcément. Il y a des responsabilités à prendre, moi j’aime ce genre de défi, je suis aussi accompagné de Moussa Dembélé et Houssem Aouar, je suis très heureux de pouvoir apporter ce dont je suis capable au groupe. J’ai connu cette fonction à Nantes, je l’ai porté parfois depuis mon arrivée à l’OL. C’est un symbole, le plus important c’est être au service du collectif et apporter le maximum sur le terrain, il faut se focaliser là-dessus. Je suis heureux d’avoir ce rôle-là, mais je n’oublie pas mon rôle sur le terrain avant tout,» a déclaré Léo Dubois.