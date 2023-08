Premier League : Manchester United s’impose au forceps contre Wolverhampton

La dernière affiche de la première journée de Premier League offrait une belle confrontation à Old Trafford entre Manchester United et Wolverhampton. A domicile, Erik ten Hag faisait confiance à plusieurs recrues arrivées lors de ce mercato estival à l’instar d’André Onana et de Mason Mount. Malgré une belle animation offensive sur le papier avec Marcus Rashford en pointe, accompagné d’Alejandro Garnacho, Bruno Fernandes et Antony, les Mancuniens éprouvaient toutes les difficultés du monde pour se montrer dangereux en début de rencontre.

La suite après cette publicité

C’est d’ailleurs Wolverhampton qui se procurait les plus belles situations à l’image de ce déboulé de Matheus Cunha qui perçait le milieu de terrain de Manchester United avant d’offrir le cuir à Pablo Sarabia. Malheureusement pour les visiteurs, la frappe de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain était alors déviée par Raphael Varane et venait ensuite mourir au pied du poteau d’André Onana (26e). L’attaquant brésilien des Wolves continuait de se démener pour prendre sa chance dans la surface, dans un angle très fermé, et son tir fuyait finalement le cadre des Mancuniens (33e). Juste avant la pause, les Red Devils se procuraient leur plus belle occasion lors d’un cafouillage dans la surface adverse mais sans réel danger (39e).

À lire

Manchester United - Wolverhampton : les compositions officielles

MU s’impose contre le cours du jeu

Au retour des vestiaires, les joueurs revenaient avec de meilleures intentions et les deux équipes se rendaient alors coup pour coup. Mais comme en première période, Wolverhampton se procurait les plus belles situations. Matheus Cunha, toujours aussi insaisissable, réalisait une excellente sortie de balle et traversait tout le terrain avant de servir Pablo Sarabia sur la droite de la surface. Le centre dévié de l’Espagnol revenait jusqu’à l’attaquant brésilien dont la reprise à bout portant était alors repoussée par le montant d’André Onana (49e). Ce même Cunha sollicitait ensuite le portier mancunien sur une frappe puissante (55e) tandis qu’Antony avait tenté un lob astucieux quelques minutes plus tôt mais sa tentative avait été repoussée juste devant sa ligne par la tête de Craig Dawson (53e).

La suite après cette publicité

A l’aube du dernier quart d’heure, Pedro Neto envoyait une nouvelle praline dans la niche d’André Onana (73e). Au coeur de la domination des Wolves, Raphael Varane profitait d’une belle remise d’Aaron Wan-Bissaka pour propulser le cuir de la tête au fond des filets (75e, 1-0). Dans une fin de rencontre intense, Wolverhaptom tentait le tout pour le tout et Fabio Silva faisait briller une nouvelle fois le gardien des Red Devils (84e). Au bout du temps additionnel, Hee-Chan Hwang venait lui aussi faire passer un frisson dans les tribunes d’Old Trafford en trouvant le petit filet des Mancuniens (90e+4). Juste avant le coup de sifflet final, André Onana venait heurter violemment Sasa Kalajdzic mais l’arbitre, avec l’aide de la VAR, préférait ne pas donner pénalty aux visiteurs. Manchester United pouvait alors souffler après cette victoire obtenue dans la difficulté…