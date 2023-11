OM-OL : Vincent Ponsot explique la décision de faire appel de la décision de la LFP

Ce jeudi matin, l’Olympique Lyonnais publiait un communiqué incendiaire pour annoncer faire appel de la décision de la LFP après les incidents de OM-OL. En effet, l’instance du football français, en plus de faire rejouer le match le 6 décembre prochain au Vélodrome, avait décidé de ne donner aucune sanction à l’OM. Une décision honteuse pour le club rhodanien qui réclamait donc une autre sanction. Et ce vendredi, le directeur général Vincent Ponsot s’est expliqué avant la conférence de presse.

«On estime que la commission n’a pas pris ses responsabilités avec un argument lié à la territorialité parce que c’était à 400m du périmètre de sécurité. On peut comprendre que la commission de discipline ne veut pas régir ce qui se passe en dehors du stade. On ne peut pas adhérer à cette position, c’est une position politique et on ne peut pas y adhérer parce que des acteurs ont été touchés, que c’est un événement rarissime car je crois que ce n’est jamais arrivé en France. Selon nous, la commission avait les moyens d’intervenir malgré cette territorialité. (…) La commission des compétitions voulait des garanties par rapport à notre sécurité avant de fixer le lieu du match. La commission a eu des garanties par rapport au lieu donc c’est un courrier de la Préfecture des Bouches-du-Rhône qui va garantir cette sécurité et qui nous demande de plus protéger notre bus.»