L’OL fait appel après la décision de la LFP de ne pas sanctionner l’OM pour les incidents de l’Olympico !

Il y a quelques semaines, le football français avait encore été témoin d’un bien triste spectacle. Alors que l’OM recevait l’OL pour ce qui devait être un Olympico plus que passionnant, des débordements ont eu lieu avant la rencontre. Le bus de l’OL avait été violemment attaqué et la vitre avant avait explosé au visage de Fabio Grosso. Le coach italien, en sang à la sortie du bus, avait été soigné d’urgence par une équipe médicale. Son adjoint Raffaele Longo avait aussi été touché dans cette attaque. À la suite de ces graves incidents, la rencontre avait évidemment été reportée. Quelques heures plus tard, de nouvelles informations évoquant aussi des attaques contre les bus des supporters lyonnais avaient fuité.

La suite après cette publicité

De quoi mettre de l’huile sur le feu et confirmer les grosses défaillances dans la sécurité pour ce choc entre deux équipes rivales. Et alors que les deux clubs attendaient la décision de la LFP sur cette affaire, cette dernière a enfin communiqué mercredi soir. «Saisie par le Président de la LFP sur le fondement de l’article 4 du Règlement disciplinaire de la LFP, la Commission de Discipline, après avoir pris connaissance des éléments du dossier et procédé à l’audition des deux clubs, constate que les incidents qui se sont produits sur la voie publique ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité du club organisateur. Par conséquent, la Commission ne donnera pas de suite disciplinaire à ces incidents».

À lire

OM-OL se jouera bien au Vélodrome !

L’OL s’attaque à la LFP

On pensait donc ce dossier clos, mais c’était sans compter sur l’OL qui n’a visiblement pas du tout apprécié cette décision de la Ligue. Dans un communiqué publié ce jeudi, le club rhodanien a annoncé faire appel de cette décision. «L’Olympique Lyonnais est profondément choqué par la décision de la commission de discipline de se déclarer incompétente pour traiter les incidents d’une extrême gravité qui ont sévèrement entravé l’arrivée de son groupe professionnel aux abords du stade Vélodrome, le dimanche 29 octobre dernier, lors de la 10ème journée de L1. Cette décision inaudible indique sans équivoque que la LFP se déresponsabilise de ces graves épisodes de violence ayant entraîné : l’attaque du car de ses joueurs, la grave blessure à l’œil de son entraîneur principal, Fabio Grosso - qui a nécessité 12 points de suture et un arrêt de travail - et de son adjoint Raffaele Longo, l’agression de 6 cars transportant ses supporters ayant emprunté le même itinéraire que celui des joueurs, 20 minutes après les premiers incidents.»

La suite après cette publicité

L’actuelle lanterne rouge du championnat de Ligue 1 conteste donc la décision de la LFP et semble ainsi réclamer des sanctions contre l’OM qui a donc été épargné dans cette affaire. L’OL estime aussi que la Ligue doit aussi assumer ses responsabilités. «Dans le traitement ubuesque de ce dossier où toutes les parties semblent chercher à se défausser de ses responsabilités, l’Olympique Lyonnais tient à rappeler que ces événements graves ont eu des répercussions majeures sur l’ensemble de son équipe professionnelle et de ses supporters. Par conséquent, l’Olympique Lyonnais annonce faire appel de la décision de la commission de discipline afin de ne pas laisser ces événements inadmissibles sans suite», conclut le communiqué de l’OL qui risque de faire parler.