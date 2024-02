Ligue 2 : l’ASSE surclasse Troyes et fait un bond au classement

La 24e journée de Ligue 2 se clôturait ce lundi soir avec l’ASSE qui recevait l’ESTAC. Une victoire était obligatoire pour les Verts qui pouvaient faire une superbe opération au classement en cas de succès. En face, Troyes, dans la nécessité de ramener des points pour la course au maintien, n’a finalement pas fait le poids. Les choses ont très mal débuté pour le club aubois avec un but contre son camp de l’ancien de… l’OL, Abdoulaye Ndiaye (1-0, 16e).

Classement général Ligue 2 BKT # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Auxerre 47 24 23 13 8 3 48 25 2 Angers 46 24 15 14 4 6 38 23 3 Grenoble 40 24 11 10 10 4 34 23 4 Laval 40 24 3 11 7 6 27 24 5 Caen 36 24 2 10 6 8 33 31 6 Ajaccio 36 24 1 10 6 8 25 24 7 ASSE 35 24 4 10 5 9 26 22 8 Amiens 35 24 -3 9 8 7 20 23 9 Pau 34 24 1 8 10 6 37 36 Voir le classement complet

Ibrahim Sissoko (2-0, 38e) a confirmé la bonne première période ligérienne avec le but du break juste avant la pause. Au retour des vestiaires, Troyes a bu le calice jusqu’à la lie avec trois nouveaux buts de l’ASSE signés Nathanaël Mbuku (3-0, 51e), Yvann Maçon (4-0, 63e) et Anthony Briançon (5-0, 78e). Avec ce large succès, Saint-Etienne gagne cinq places au classement et pointe désormais au septième rang. De son côté, Troyes devra encore se battre pour le maintien et est toujours seizième.