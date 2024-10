Andrés Iniesta rêve d’entraîner le Barça et l’Espagne

Quelques jours après l’officialisation de sa retraite en tant que joueur professionnel, Andrés Iniesta s’imagine déjà une reconversion au poste d’entraîneur. Dans un entretien accordé au média catalan Sport, la légende espagnole a même affirmé qu’elle adorerait diriger un jour le Barça, mais aussi la Roja.

« Si j’aimerais coacher l’Espagne ? Bien sûr, j’y suis attaché… (rires) Mais il y a ce que vous aimeriez, et ce qui va se passer. J’aimerais être au Barça et en équipe nationale, dans les endroits où j’ai été, et dans les endroits avec lesquels je me sens identifié. Mais je suis plutôt un penseur court-termiste. Bien sûr, j’aime les choses et j’aimerais qu’elles arrivent, mais nous verrons ce qui se passera à l’avenir. »