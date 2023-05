Liga : le Real Madrid domine de justesse le Rayo Vallecano grâce à Karim Benzema et Rodrygo

Le match d’après pour le Real Madrid. Au cœur d’une énorme polémique suite aux insultes racistes subies par Vinicius Junior sur la pelouse de Valence dimanche dernier, les Madrilènes recevaient le Rayo Vallecano ce mercredi pour le compte de la 36e journée de Liga. Si cette rencontre n’avait aucun enjeu pour les Merengues, si ce n’est une bataille pour la deuxième place avec l’Atlético de Madrid, le Rayo jouait encore gros puisqu’ils sont toujours en course pour une place en Ligue Europa Conférence la saison prochaine.

La suite après cette publicité

Lors des premières minutes de jeu, la Maison Blanche était mise en difficulté par le pressing très haut des protégés d’Andoni Iraola. Une bonne entame des visiteurs, à l’image de ces deux frappes lointaines dans le premier quart d’heure (4e, 12e). Les hommes de Carlo Ancelotti reprenaient néanmoins le contrôle de la rencontre au fil des minutes, sans forcément se créer d’énormes opportunités. Et comme souvent cette saison, la lumière venait finalement du Ballon d’Or 2022. Parfaitement lancé en profondeur par Federico Valverde, Karim Benzema se jouait de Stole Dimitrievski en le dribblant magnifiquement. KB9 n’avait ensuite plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (1-0, 31e). Les partenaires de Luka Modric se procuraient une autre situation de but juste avant la mi-temps, mais Rodrygo trébuchait face au portier des Franjirrojos (45e). Benzema s’offrait une ultime occasion lors du premier acte, mais son tir était stoppé par Dimitrievski (45e+1).

À lire

Le Real Madrid chasse une star de Liverpool

Rodrygo offre la victoire aux Madrilènes

Au retour des vestiaires, les deux équipes redémarraient la rencontre timidement avec un peu trop de discipline dans chaque camp. Dani Carvajal n’était pas loin de doubler la mise pour le club de la capitale espagnole après un amour de centre de Modric, mais sa reprise passait au-dessus des cages (56e). Le match tombait peu à peu dans un faux rythme. Les coéquipiers de Florian Lejeune n’arrivant plus à se rapprocher de la cage de Thibaut Courtois. Les changements de Don Carlo (Dani Ceballos et Marco Asensio) ne changeaient pas grand-chose à la physionomie de la rencontre. Mais alors que le destin du match semblait écrit, le Rayo réussissait à égaliser dans les dernières minutes.

La suite après cette publicité

Idéalement servi par Pep Chavarria, Raul de Tomas envoyait une frappe puissante au premier poteau et trompait la vigilance de Courtois (1-1, 84e). Un but qui avait le mérite de réveiller les Madrilènes, qui ne tardaient pas à reprendre l’avantage dans les ultimes secondes de la rencontre après une belle percée de Rodrygo (2-1, 89e). Avec ce succès donc (2-1), le Real Madrid repasse provisoirement à la deuxième place, devant les Colchoneros qui jouent dans la soirée face à l’Espanyol (22h). De son côté, le Rayo Vallecano reste au 11e rang et dit certainement adieu à l’Europe.