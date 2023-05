Le Real Madrid chasse une star de Liverpool

La suite après cette publicité

Le Real Madrid a plusieurs dossiers sur le feu. Ces derniers jours, c’est surtout l’affaire Vinicius Junior qui occupe l’esprit et le temps des Merengues. Les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu font leur possible pour soutenir le Brésilien, de nouveau victime d’insultes racistes dimanche à Valence. En parallèle, l’écurie de la capitale espagnole avance sur son mercato. Si Carlo Ancelotti devrait continuer, sauf retournement de situation, plusieurs joueurs ne sont pas assurés de rester l’an prochain. C’est le cas de Ferland Mendy.

Désiré par Zinedine Zidane, le latéral gauche devait prendre définitivement le pouvoir à son poste cette saison suite au départ du légendaire Marcelo. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, pointé du doigt pour son irrégularité par les médias ibériques, a souvent été trahi par son corps. Ancelotti a dû bricoler, lui qui a notamment aligné Nacho ou encore Eduardo Camavinga à ce poste. Ce dernier a d’ailleurs donné satisfaction. Mais ce n’est pas une solution pour le long terme.

Robertson plaît aux Merengues

Les vainqueurs de la Coupe du Roi 2023 souhaitent donc mettre la main sur un nouvel arrière-gauche. D’autant que la porte est ouverte pour Ferland Mendy, suivi notamment par Newcastle et le PSG comme expliqué sur notre site. Pour remplacer ou concurrencer l’international tricolore, les Merengues, qui vont faire revenir Fran Garcia, regardent du côté de l’Angleterre et de Liverpool. En effet, le Daily Mail révèle que le Real Madrid est très intéressé par Andrew Robertson. Le profil de l’Écossais de 29 ans, expérimenté (266 matches et 7 trophées avec les Reds) et solide, plaît beaucoup aux têtes pensantes madrilènes. Mais le dossier est loin d’être bouclé.

Le média anglais explique que le joueur sous contrat jusqu’en 2026 n’a pas forcément envie de changer d’air cet été. Mais l’intérêt du Real Madrid ne devrait pas le laisser indifférent. D’autant qu’il ne disputera probablement pas la Ligue des Champions l’an prochain avec les Reds. Ce qui peut peser dans la balance. Le Daily Mail estime que le club de la Mersey demandera plus de 46 millions d’euros pour le recruter. Outre Robertson, les Merengues ont toujours un œil sur Alphonso Davies, que le Bayern Munich veut prolonger. La quête d’un latéral gauche sera tout sauf facile pour le Real Madrid.