Coupe du Monde 2022, Croatie : Dominik Livakovic, héros de tout un peuple

Infranchissable. Impressionnant. Écœurant. Choisissez le terme qui vous convient, la réalité restera la même : ce samedi matin, Dominik Livakovic est le héros de la Croatie. Auteur d'une performance majuscule contre le Brésil de Neymar, le dernier rempart du Dinamo Zagreb, crédité d'un 9,5 par notre rédaction, a tout simplement mis fin aux espoirs de tout un peuple, désormais plongé dans un profond spleen. Grandiose à l'occasion du quart de finale, le gamin de Zadar est ainsi en train d'entrer dans la légende. Une très belle histoire avant de croiser le fer avec l'Argentine d'un Messi, prêt à tout pour se hisser sur le toit du monde.

«Nous avons de l'expérience et nous avons été élevés comme des combattants, nous donnons toujours le meilleur de nous-mêmes. Je me sentais très confiant dans ce match et ça me met en confiance pour la suite», confiait, à ce titre, le joueur de 27 ans après la rencontre. Logiquement désigné homme du match - même si les performances des milieux croates sont également à souligner - Livakovic a surtout plaqué son nom aux côtés de références à son poste. En stoppant son quatrième tir au but dans ce Mondial (après les 3 face au Japon en huitièmes de finale, 1-1, 3-1 aux t.a.b.), le Croate a, en effet, égalé le record d'Harald Schumacher, Sergio Goycochea ou encore de son compatriote Danijel Subasic.

Une performance historique !

«On savait qu'en arrivant aux tirs au but, nous serions les favoris parce que nous sommes forts dans ce domaine», confiait de son côté Zlatko Dalic, le sélectionneur croate. Décisif durant la séance de tirs au but en repoussant la tentative de Rodrygo, le portier des Vatreni s'est, par ailleurs, montré intraitable tout au long de la rencontre. Décisif pour repousser le ballon taclé par Gvardiol (47e), il se montrait encore impressionnant face à Neymar (48e, 54e, 76e) avant d'écœurer Paqueta (66e, 80e). Résultat ? 11 arrêts et un nouveau record pour un gardien de la sélection dans un tournoi majeur (Coupe du monde et Euro). «Livakovic est incroyable. Il nous a encore sauvés», avouait, d'ailleurs, le milieu de terrain du Stade Rennais, Lovro Majer.

«Nous nous sommes battus pendant 120 minutes, comme au dernier match. Je ne sais pas comment décrire cela. Vraiment. Individuellement, le Brésil est la meilleure équipe du tournoi. Nous n'avons pas baissé les bras lorsque nous avons encaissé un but. On voulait marquer le plus vite possible. Je suis ravi. Nous avançons match par match et regardons jusqu'où nous pouvons aller», analysait pour sa part l'intéressé. Installé au poste de numéro 1 depuis septembre 2019 - après avoir été numéro 2 derrière Danijel Subasic lors du Mondial en Russie - le cadre du Dinamo Zagreb est définitivement entré dans une nouvelle dimension. Porté par ces deux dernières prestations XXL, Dominik Livakovic tentera maintenant de s'opposer au génie de Lionel Messi, mardi prochain lors de la demi-finale face à l'Argentine. Un défi immense, à la hauteur de son talent.