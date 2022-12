Coupe du Monde 2022, Pays-Bas-Argentine : Lionel Messi pousse un énorme coup de gueule contre l'arbitrage

La suite après cette publicité

L'Argentine l'a fait ! Alors qu'elle dominait le match et menait 2-0 en quart de finale de la Coupe du Monde 2022, l'Albiceleste a craqué en fin de match et s'est fait rejoindre au score, après dix minutes de temps additionnel. Et au terme d'une séance de tirs au but à haute pression, Lionel Messi et ses partenaires ont arraché la qualification contre les Pays-Bas. Pour le plus grand bonheur de l'attaquant du Paris Saint-Germain, qui n'est plus qu'à deux matchs de s'offrir le seul trophée qui manque à son palmarès.

«L'Argentine est en demi-finale, car elle a montré qu'elle savait jouer, avec intensité, la même envie de se battre. On joue tous ensemble, même si on souffre et si on a du mal, on le fait pour notre peuple. Je l'ai dit pendant tout ce Mondial, on profite de tout cela, ça nous rend très heureux», a d'abord expliqué le capitaine argentin au micro de beIN Sports. Avant de revenir sur cette qualification aux tirs au but et cette demi-finale contre la Croatie. «C'est vrai qu'on ne pensait pas en arriver jusqu'aux penalties, on a trop souffert de comment tout ça s'est passé, c'est un quart de finale, on a souffert comme on a pu et c'est impressionnant car on y est arrivé (...) La Croatie ? Cela va être un match très dur, la Croatie a battu le Brésil, ils ont de très bons joueurs, c'est une équipe qui travaille depuis plusieurs Coupes du monde avec ce même entraîneur».

Messi s'en prend à Mateu Lahoz

Mais Lionel Messi en a surtout profité pour critiquer l'arbitrage d'Antonio Mateu Lahoz, une vieille connaissance de Liga. En effet, les médias catalans et argentins ont tout de suite pris à partie l'arbitre espagnol, qui, selon certains, auraient une dent contre Lionel Messi et le FC Barcelone. M. Mateu Lahoz avait expulsé deux joueurs catalans (Ousmane Dembélé et Ronald Araujo) en une minute, en fin de rencontre contre le Séville FC, en 2019.

«J'étais très déçu après l'égalisation, je ne voulais pas en arriver là. L'arbitre, on ne peut pas lui parler, être franc avec lui. On avait peur avant le match, quand on a su que ce serait lui, mais les gens savaient ce qu'il se passait (avec lui), il ne fallait pas mettre un arbitre comme cela pour un tel événement. La FIFA doit s'occuper de cela», a-t-il lâché. Des déclarations qui ne manqueront pas de faire parler, en Argentine, comme en Espagne.