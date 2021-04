Cesc Fabregas annonce quand il va quitter Monaco

Arrivé sur le Rocher en 2019, Cesc Fabregas se plaît à Monaco et malgré ses 33 ans, l’international espagnol continue d’être performant et d’être un joueur important de l’équipe de Niko Kovac.

Il a d’ailleurs expliqué à Téléfoot vouloir aller jusqu’au bout de son contrat avec le club de la Principauté. «Je cherche à toujours être le meilleur. C’est pour ça que je joue dans l’élite depuis 19 ans et maintenant je compte aller au bout de mon contrat ici», a-t-il expliqué. Son bail avec Monaco prendra fin en juin 2022, soit dans un peu plus d’un an.