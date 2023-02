Ligue 1 : l’OM met la pression sur Lens, Reims retourne Lorient grâce à un triplé de Balogun

La suite après cette publicité

Le mercato a fermé ses portes cette nuit, place au jeu désormais. Pour cette 21e journée, la première avec les nouveaux effectifs, l’OM se rendait à Nantes pour ce qui était l’affiche de 19h. Avec Malinovskyi et Sanchez titulaires, mais sans Vitinha, pas dans le groupe, ni Ounahi, sur le banc au coup d’envoi, les Olympiens démarraient plutôt bien cette soirée. Ils tenaient le ballon et occupaient la moitié de terrain adverse mais manquaient de tranchants dans les 25 derniers mètres, à l’image des deux situations du milieu offensif ukrainien (28e, 32e). La réponse de Ganago ne tardait pas (35e), illustrant tout de même la faible inspiration des deux équipes durant cette triste première période.

Il fallait faire mieux, ce que Ganago avait parfaitement compris même s’il ne cadrait toujours pas (47e). L’ouverture du score est finalement venue de Joao Victor, qui jouait son premier match sous ses nouvelles couleurs. Lancé à la poursuite de Ünder dans la surface, le néo défenseur nantais réalisait un enchaînement technique improbable, qui trompait Lafont entre les jambes (58e). Kombouaré jetait ses autres recrues dans la bataille, Hadjam et Delort mais ça ne suffisait pas de revenir au score. L’OM maîtrisait son sujet, manquant même le but du break de justesse sur ce piqué de Clauss (82e). Un but qui aurait été bienvenu car les Canaris ont tenté jusqu’au bout avec notamment cette première tête de Guessand repoussée par Lopez (90e), puis cette seconde de Ganago hors cadre (90e+1). La délivrance est finalement venue d’Ounahi, buteur pour son premier match de très jolie manière. Un but synonyme de victoire 2-0 à La Beaujoire et de 2e place en attendant le match de Lens contre Nice.

Balogun voit triple et porte Reims

On portait une attention assez particulière et plutôt inattendue à ce duel entre Reims et Lorient, deux équipes avec le vent en poupe. Forts d’un nul obtenu au Parc face au PSG, les locaux voulaient prolonger leur série de 12 matchs sans défaite face à des Merlus, qui ont perdu Outtara et Moffi durant ce mercato. Mais les Bretons ont de la ressource. Déjà vainqueurs de Rennes sans ses deux anciens éléments offensifs, ils effectuaient une excellente entame, marquant sur leurs deux seules occasions par Le Fée (10e) et Koné (36e). Les Champenois réagissaient, d’abord avec Balogun sur penalty avant la pause (44e), puis au retour des vestiaires avec Doumbia (51e). La soirée ne s’arrêtait pas là car le joueur prêté par Arsenal frappait encore deux fois (61e, 64e) et de très belle manière pour permettre à Reims de l’emporter 4-2. Avec 14 réalisations, il est le meilleur buteur de L1.

On prend la direction du Nord maintenant où il y a eu beaucoup moins de spectacle entre le LOSC et Clermont. Avec Cabella, Gomes et Weah en soutien de Bayo, mais sans Jonathan David, forfait, les Dogues ont essayé de faire le jeu comme à leur habitude mais avaient du mal à se procurer des situations. Les plus intéressantes venaient même des Auvergnats puisque Chevalier s’employait une première fois sur cette frappe contrée de Cham, claquant le cuir sur sa barre (32e). Le portier devenait même héroïque sur cette double tentative signée Rashani (60e). Les changements opérés un peu après l’heure de jeu n’ont pas vraiment eu d’effet même si Zhegrova s’est un peu signalé sur la fin. Toujours aussi irrégulier, le LOSC prend un point après ce 0-0.

13e défaite de suite pour Angers

Il y avait aussi deux rencontres de seconde partie de tableau. D’abord mené par Troyes à domicile suite à un penalty de Baldé (12e), Toulouse a su revenir au score et même remporter la rencontre avec pas mal de facilité. Il faut dire que Van den Boomen avait enfilé ses habits de lumière ce soir. A la passe sur l’égalisation de Dallinga (16e), le milieu de terrain bottait le corner permettant à Chairi de donner l’avantage aux Violets (36e). Deux passes décisives ne lui suffisaient pas. Le Néerlandais inscrivait ensuite le penalty permettant à son équipe de s’imposer finalement 4-1, avec ce dernier but d’Onaiwu (88e). Enfin, Angers partait sur de bonnes bases en ouvrant le score face à Ajaccio par Sima (13e) mais les Corses sont logiquement revenus grâce à un but de l’entrant Soumano (65e), et ont même fini par forcer la décision sur la fin face à 10 Angevins puisque El Idrissy a marqué le but de la victoire 2-1 dans le temps additionnel. C’est la 13e défaite de suite pour le SCO, un record, qui file en Ligue 2.

Les résultats des matchs de 19h :

Nantes 0 - 2 OM : Joao Victor (csc 58e), Ounahi (90e+3)

Angers 1 - 2 Ajaccio : Sima (13e) ; Soumano (65e), El Idrissy (90e+4)

Toulouse 4 - 1 Troyes : Dallinga (16e), Chaïbi (36e), Van den Boomen (55e), Onaiwu (88e) ; Baldé (sp 12e)

Reims 4 - 2 Lorient : Balogun (sp 44, 61e, 64e) Doumbia (51e) ; Le Fée (10e), Koné (36e)

LOSC 0 - 0 Clermont