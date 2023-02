Aston Villa : Boubacar Kamara a déjà bluffé l’Angleterre !

La suite après cette publicité

Droit au but. Recruté l’été dernier par Aston Villa, Boubacar Kamara (23 ans) n’a pas vraiment eu besoin d’un temps d’adaptation. Très rapidement, le polyvalent milieu de terrain a pris ses marques et s’est intégré dans l’équipe chapeautée alors Steven Gerrard. Un entraîneur qui n’avait pas hésité à se déplacer à Marseille l’an dernier pour le convaincre de le rejoindre chez les Villans. Ses mots comme ceux des dirigeants ont fait mouche puisque l’international français a dit oui le 23 mai dernier. Ce jour-là, l’écurie anglaise a officialisé son arrivée pour cinq saisons.

Un nouveau départ pour celui qui était devenu international tricolore quelque temps avant. Questionné par le site officiel de son club, il avait confié : «je suis très content d’être un joueur d’Aston Villa. J’ai longuement réfléchi et je pense que pour moi, c’est la meilleure décision pour la suite de ma carrière. J’ai hâte de commencer sous le maillot d’Aston Villa. Je pense que la Premier League est le meilleur championnat du monde. J’ai hâte de commencer, j’ai hâte de découvrir ce championnat. Je pense qu’on aura une saison passionnante.» Sa saison a été tout d’abord agitée.

Une blessure et le départ de Gerrard à digérer

Lancé dans le grand bain très vite, Kamara a été titularisé par Steven Gerrard. Mais après huit rencontres, le Français est sorti sur blessure lors du match face à Southampton le 16 septembre dernier. Dans la foulée, Aston Villa a annoncé qu’il souffrait d’une blessure au ligament du genou et qu’il serait indisponible un bon moment. Un coup dur pour l’ancien Marseillais à seulement quelques semaines de l’annonce de la liste de Didier Deschamps pour le Mondial 2022 au Qatar. D’autant qu’avec les forfaits de Paul Pogba et de N’Golo Kanté, Kamara avait ses chances.

Après avoir travaillé d’arrache-pied, il a repris la compétition le 6 novembre dernier à l’occasion de la réception de Manchester United (13 minutes jouées). Mais il est visiblement revenu un poil trop juste pour DD qui a préféré miser sur d’autres joueurs. En club, Boubacar Kamara a dû gérer une autre déception quelques semaines avant puisque Steven Gerrard, l’homme qui l’a convaincu de signer à Aston Villa, a été limogé le 21 octobre. Il a été remplacé par Unai Emery, un technicien qui est lui aussi tombé rapidement sous le charme de ce polyvalent milieu de terrain, véritable force tranquille.

Un nouveau départ avec Unai Emery

Questionné par Sky Sports, le technicien ibérique a confié à son sujet : «il a un gros potentiel. Très gros potentiel. Il joue bien et il est tellement concentré sur l’amélioration de son jeu, l’amélioration de ses capacités avec et sans ballon. Il s’est développé, en France et ici. Maintenant, il est de ma responsabilité de le faire progresser encore plus qu’il ne l’a fait jusqu’à présent. J’ai dû avoir plus d’informations sur lui. J’ai eu des informations de différentes personnes qui ont travaillé avec lui auparavant quand il était à Marseille. J’ai parlé avec Andoni Zubizarreta. J’ai lu ce que Jorge Sampaoli a dit de lui. Maintenant, nous le connaissons ici aussi.»

En six mois et 16 apparitions toutes compétitions confondues (15 titularisations), le Frenchy (1 assist) a mis tout le monde d’accord. Son coach, son club, mais aussi les supporters, emballés par ses débuts. Boubacar Kamara fait également chavirer le cœur de la presse britannique, réputée pourtant pour ne pas être tendre. Cette semaine, Skysports lui a consacré un article ayant pour titre : "Pourquoi Boubacar Kamara d’Aston Villa est l’une des recrues de la saison et Unai Emery peut désormais construire autour de lui". Le média anglais a ensuite vanté les mérites du footballeur français, considéré déjà comme l’une des recrues de l’année en Premier League. Rien que ça.

Il est l’une des recrues de l’année selon la presse anglaise

«Les trois victoires en quatre matches de Premier League depuis le début de l’année reflètent l’impact d’Unai Emery à Aston Villa, mais la meilleure forme du club est également liée au retour en pleine forme de Boubacar Kamara. Il fait partie des recrues de la saison (…) Le milieu de terrain de 23 ans est déjà devenu une figure populaire à Villa Park grâce à son travail défensif au milieu du terrain et son utilisation astucieuse du ballon. Il apporte qualité et contrôle (…) Au sein du club, la signature est considérée comme un exemple de la manière dont se déroule un processus de recrutement réussi. Une bonne planification leur a permis de prendre le pas sur d’autres clubs.»

En effet, Aston Villa a devancé l’Atlético de Madrid et d’autres écuries en le faisant signer au mois de mai dernier. Mais son recrutement est le résultat d’une réflexion et un travail de plusieurs mois. Dès 2021, le club avait identifié que l’équipe avait un problème dans l’entrejeu et qu’il fallait un renfort. Le profil de Kamara est rapidement apparu en tête de liste, lui qui présentait l’avantage d’être jeune, titulaire régulier dans un club européen et doté de qualités comme sa capacité à gagner des ballons et à les jouer dans des zones restreintes. Qualifié "d’exceptionnellement complet" par Skysports, Kamara a donc séduit Aston Villa qui a donc tout fait pour l’avoir. Et les Villans ne regrettent pas, d’autant que le joueur a profité de sa blessure pour travailler physiquement et être plus que jamais prêt à relever le défi de la Premier League.

Kamara a conquis tout le monde

Un championnat qu’il a déjà dompté à écouter Salim Baungally, spécialiste du foot anglais et journaliste pour RMC Sport, qui nous a expliqué : «il y avait pas mal d’interrogations le concernant car il est arrivé après un Morgan Sanson, qui était resté dans l’esprit de certains comme étant un échec au final. Même si le profil n’est pas exactement le même, on est évidemment dans la même zone de jeu. Donc, il y avait des interrogations. Mais il a fait taire ces interrogations assez vite. Dès le début, il a montré son importance dans le jeu».

Il ajoute : «malgré sa blessure au genou qui l’a tenue éloigné des terrains pendant plusieurs matches, il a pu revenir assez vite en tant que titulaire indiscutable et joueur clé même si Villa avait des difficultés et qu’avec Gerrard ce n’était pas évident, je parle du jeu et pas de leur relation qui était bonne. Ensuite, Emery est arrivé et il a continué d’en faire un leader au milieu. Ce n’était pas chose aisée quand on sait qu’il y avait des cadres comme McGinn ou Douglas Luiz. Kamara a réussi à dépasser tout ça. Au final, c’est une belle trouvaille et il fait ce qu’il faut pour être un homme essentiel dans ce milieu aujourd’hui.» Aston Villa a donc eu le nez creux et devra certainement sortir les barbelés cet été face aux grosses cylindrés de Premier League qui viendront sûrement frapper à sa porte.