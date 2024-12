L’AC Milan ouvre la porte à un départ de Theo Hernandez, la sortie autoritaire de Pep Guardiola sur son futur

Période creuse pour Hernandez

L’AC Milan est sur le pont ce soir face au Genoa pour fêter les 125 ans du club. Avec des surprises au programme dans le onze titulaire : la présence de Mattia Liberali et Alex Jimenez alors que Théo Hernandez est relégué sur le banc de touche. Comme l’explique la Gazzetta, Paulo Fonseca n’est pas content de la manière dont s’entraîne le Français. En plus, la vidéo de l’agression présumée d’une jeune fille dans laquelle il apparait a fait le tour d’Internet et sa réputation en a pris un coup en Italie. Son contrat expire en 2026 et alors qu’il devait prolonger, le Milan n’écarte pas la possibilité de le vendre si une offre satisfaisante arrive. S’il continue d’enchaîner les mauvaises performances et que sa relation avec son coach ne s’améliore pas, il devra partir.

La suite après cette publicité

Guardiola ne veut pas abandonner

Le match à ne pas louper, c’est le derby entre les deux Manchester. Deux clubs qui souffrent beaucoup. Amorim va tenter de battre pour la 2e fois de la saison City après l’avoir fait avec le Sporting. Il envisage ce match comme une rencontre classique, avec l’envie de faire progresser l’équipe et ne veut pas ajouter de pression supplémentaire. Du côté de City, Pep Guardiola a insisté sur le fait qu’il n’a aucun regret d’avoir signé son nouveau contrat avec Manchester City. Il connaît l’une des pires crises de sa carrière mais ne veut pas abandonner bien au contraire. « Je ne pourrais pas dormir, encore pire que maintenant, si je pensais laisser le club dans cette situation. Impossible. » Il assure qu’il n’a pas perdu la confiance de son vestiaire selon The Mirror et qu’il a encore la capacité de faire progresser cette équipe. Il n’est pas encore l’heure pour lui de partir.

Scandale lors du match Union Berlin - Bochum

Un briquet a créé un scandale. Union Berlin-Bochum, 1-1 score final mais surtout un incident en fin de match. Le gardien des visiteurs, Patrick Drewes a été touché à la tête après qu’un supporter a lancé un briquet sur sa tête. Match arrêté, le gardien s’est fait soigner plusieurs minutes et d’un accord commun de tous les joueurs, la partie a finalement repris. L’auteur de ce jet de briquet a été identifié par la police.