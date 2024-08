Le mercato intelligent de West Ham impressionne

Comme chaque année, la Premier League s’affirme comme le championnat le plus relevé du monde. Disposant d’une surface financière ample, les clubs d’outre-Manche n’hésitent pas à sortir le chéquier pour se renforcer. Cet été ne déroge pas à la règle sous le soleil anglais. En effet, alors que certains cadors comme Liverpool ont réalisé un mercato discret, des prétendants aux places européennes se sont sacrément renforcés. Ainsi, la Premier League risque de ressembler à un véritable panier à crabes l’an prochain. Au milieu de cette féroce concurrence, West Ham compte bien prendre le meilleur sur la plupart de ses adversaires.

La suite après cette publicité

Alors qu’Aston Villa et Newcastle se sont renforcés encore plus dans le sillage d’un top 6 qui sera toujours au rendez-vous lors du prochain exercice, les Hammers ont également réalisé un mercato impressionnant jusqu’ici. Échouant à une triste neuvième place l’an dernier en Premier League, les Londoniens ont décidé de passer la vitesse supérieure afin de retrouver l’Europe au plus vite. Le vainqueur de la Conference League en 2023 a donc pris la décision de sortir le chéquier sur le mercato. Une bonne tradition anglaise qui porte ses fruits, mais qui a aussi été accompagnée par plusieurs coups prodigieux à moindre coût.

À lire

Aaron Wan-Bissaka s’engage pour sept ans avec West Ham

Peu de ventes, beaucoup de renforts pour West Ham

Disposant déjà d’un effectif impressionnant avec notamment Mohammed Kudus, Lucas Paqueta ou encore Jarrod Bowen, West Ham n’a perdu aucun titulaire cet été. Outre les ventes programmées de Saïd Benrahma et Thilo Kehrer dans le cadre de leurs prêts à Lyon et Monaco, la seule vente de l’été est celle de Flynn Downes. Une vente minime qui a tout de même permis à la direction londonienne d’obtenir près de 20 millions d’euros de Southampton. De l’autre côté, les pensionnaires du stade olympique de Londres ont mis les petits plats dans les grands. Ainsi, Niclas Füllkrug (27 millions d’euros), Crysencio Summerville (30 M€) et Max Kilman (47,5 M€) ont été achetés définitivement par la direction des Hammers. Des recrues de choix tant le buteur allemand, l’ailier néerlandais et le défenseur anglais ont brillé la saison passée respectivement à Dortmund, Leeds et Wolverhampton.

La suite après cette publicité

En même temps, les Irons ont mis la main sur Jean-Clair Todibo sous la forme d’un prêt avec option d’achat et ont convaincu le très convoité Guido Rodriguez à s’engager librement à Londres. Des coups intelligents qui ressemblent à de vraies plus-values pour l’effectif anglais. Pour finir, l’ailier brésilien de 18 ans, Luis Guilherme, a débarqué de Palmeiras contre 23 millions d’euros. En somme, Julen Lopetegui aura de quoi faire la saison prochaine pour ramener West Ham en Europe. Ses dirigeants lui ont, en tout cas, donné toutes les armes pour être compétitif. Et ce n’est probablement pas fini comme en témoigne l’arrivée d’Aaron Wan-Bissaka en provenance de Manchester United un peu plus tôt dans la journée…