PSG - Brest : les compositions probables

La suite après cette publicité

Mauricio Pochettino avait probablement rêvé de mieux pour ses débuts. En milieu de semaine, le club de la capitale n'a ainsi pas pu faire mieux qu'un match nul 1-1 face à l'ASSE, avec un contenu plutôt moyen. Désormais, les Parisiens pointent à trois points du leader, l'OL, et affrontent Brest ce soir à la maison. Les Franciliens miseront sur leur solidité au Parc des Princes en Ligue 1.

Les Bretons eux font partie des bonnes surprises du championnat, avec un Olivier Dall'Oglio qui reçoit des louanges week-end après week-end. Sur leurs terres, les Brestois sont plus que solides, avec un bilan digne d'un club de haut de tableau : 6 victoires, un nul et 2 défaites, et ce en ayant fait tomber des équipes comme Lille (3-2 en novembre). C'est exactement le même bilan que le PSG au Parc ! En revanche, en déplacement, c'est bien plus compliqué, puisque les Bretons sont la 18e équipe du championnat en termes de points en déplacement...

Un 4-3-3 face à Brest

Mauricio Pochettino, privé de Neymar, devrait miser sur un 4-3-3. Keylor Navas sera aligné dans les buts, avec Diallo et Marquinhos devant lui. Les flancs seront occupés par Bakker et Florenzi. Au milieu, Gueye et Herrera seront alignés en soutien de Marco Verratti, qui devrait évoluer à une position avancée. Quant aux ailes, on retrouvera Kylian Mbappé et Di Maria, alors que Kean occupera la pointe de l'attaque.

De son côté, le tacticien brestois devrait aligner Larsonneur dans les cages, épaulé par une arrière-garde composée de Perraud, Hérelle, Chardonnet et Pierre-Gabriel. Devant, une autre ligne de quatre, avec la sensation Faivre à gauche, Honorat à droite et un duo Belkebla-Lasne dans l'entrejeu. Devant, Cardona et Mounié tenteront de mettre à mal la défense parisienne.