Juventus : Cristiano Ronaldo jugé coupable

Cristiano Ronaldo est venu à la Juventus Turin en 2018 pour relever un défi : celui de gagner la Ligue des Champions. C'est un échec puisque la Vieille Dame, après avoir été sorti par l'Ajax Amsterdam en quarts en 2019, par l'OL en huitième en 2020, a été éliminé mardi soir par le FC Porto, en huitième de finale, après prolongations. Un nouvel échec majeur pour le club turinois et pour son investissement massif sur le joueur portugais.

Battue en finale en 2015 et 2017, la Juve pensait avoir recruté celui qui lui ferait franchir ce dernier cap. Au lieu de cela, elle enchaîne les humiliations avec des éliminations prématurées face à des adversaires supposées plus faibles sur le papier. Faut-il pointer du doigt le rendement de Cristiano Ronaldo pour autant ? Sa prestation face au FC Porto, lors des deux manches, ne restera pas dans les mémoires. Au match aller, le Portugais n'avait tiré qu'une seule fois aux buts, soit son plus faible total dans un match à élimination directe depuis la saison 2010-2011.

Il a plongé comme les autres

Au match retour, s'il effectue la remise pour le premier but de Chiesa, il s'est surtout distingué par son attitude sur le coup-franc de Sergio Oliveira qui a offert la qualification au club portugais. Et c'est Fabio Capello qui s'est chargé de le dézinguer en direct sur Sky Italia. « Cristiano Ronaldo saute et se tourne dans le mur. Celui qui est dans le mur ne peut pas avoir peur de prendre le ballon. C'est une erreur impardonnable, il n'a aucune excuse », a-t-il lancé.

Cristiano Ronaldo, s'il ne peut pas être le seul responsable de cette nouvelle gifle, qui sanctionne plus la stratégie globale de la Juve, prend cher en Italie. « Trahi par Ronaldo », titre par exemple le Corriere dello Sport sur sa Une. Même lorsqu'il n'est pas cité nommément, c'est sa photo qui illustre l'échec turinois, lui qui symbolisait le projet européen d'Agnelli. Que ce soit sous Allegri, Sarri ou Pirlo, la Juve de CR7 a échoué. Et si Ronaldo avait brillé malgré l'élimination face à l'Ajax et l'OL, il a cette fois plongé comme le reste de son équipe. Cela faisait 15 ans qu'il n'avait pas marqué le moindre but lors d'une double confrontation en match à élimination direct en Coupe d'Europe. Une statistique parlante pour le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions.