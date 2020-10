LOSC - Lens : les compositions sont là

Un derby du Nord va animer la 7e journée de Ligue 1 entre d'un côté le LOSC et de l'autre le Racing Club de Lens. Le troisième reçoit le quatrième dans une affiche particulièrement séduisante. A domicile, le LOSC opte pour un 4-4-2 avec Mike Maignan dans les cages juste devant Zeki Çelik, José Fonte, Sven Botman et Domagoj Bradaric. Benjamin André et Renato Sanches animent l'entrejeu alors que Luiz Araujo et Jonathan Bamba se retrouvent dans les couloirs. Enfin, Burak Yilmaz et Jonathan David sont associés en attaque.

De son côté, le Racing Club de Lens s'articule dans un 3-5-2 avec Jean-Louis Leca en tant que dernier rempart. Jonathan Gradit, Loïc Badé et Aleksandar Radovanović se retrouvent en défense. Les rôles de pistons sont assurés par Jonathan Clauss et Massadio Haïdara alors que le double pivot est composé de Cheick Doucouré et Yannick Cahuzac. Gaël Kakuta soutient Florian Sotoca et Corentin Jean devant.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions :

Lille OSC : Maignan - Çelik , Fonte, Botman, Bradaric - Araujo, André, Sanches, Bamba - Yilmaz, David

RC Lens : Leca - Radovanovic, Badé, Gradit - Clauss, Cahuzac, Kakuta, Doucouré, Haïdara - Sotoca, Jean