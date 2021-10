Real Madrid : première zone de turbulences pour Eduardo Camavinga

La suite après cette publicité

Comme dans un rêve. Arrivé dans les dernières heures du mercato estival, en provenance du Stade Rennais, Eduardo Camavinga (18 ans) a réussi des débuts fracassants sous les couleurs du Real Madrid. Tout le monde était conquis par les prestations convaincantes et la fraîcheur du jeune milieu de terrain français. À coup de buts et de passes décisives, une véritable Camavingamania déferlait littéralement sur la capitale espagnole.

Seulement, voilà, à la Casa Blanca, tout va très vite, dans un sens comme dans l'autre. Et alors que l'international tricolore (3 sélections, 1 réalisation), qui a passé tout le Clasico face au FC Barcelone sur le banc de touche, sort de quelques matches moins brillants (il a même été sorti deux fois à la pause par Carlo Ancelotti contre l'Espanyol et Osasuna), les premières critiques commencent à pointer. On lui reproche notamment sa fougue.

Trop de cartons

«Camavinga perd le contrôle», explique As ce vendredi. Se sentant presque obligé de prouver qu'il peut être titulaire dans sa nouvelle écurie, le jeune homme force parfois son jeu et déborde d'agressivité. Il a ainsi écopé de 4 cartons jaunes lors de ses 7 dernières sorties. «Alerte jaune», ose même Marca. Contre Osasuna mercredi, Carlo Ancelotti a même eu peur de le voir se faire expulser.

«Il ne va pas finir le match s'il continue comme ça...», a lâché le technicien italien sur son banc de touche capté par les médias espagnols. Résultat, il l'a rappelé sur le banc de touche à la mi-temps. Après des débuts idylliques, Eduardo Camavinga connaît donc ses premières secousses au Real Madrid. Rien de trop inquiétant pour l'instant, car tout n'est pas à jeter dans ses copies, mais l'avertissement conduite est lancé...