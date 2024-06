La folle anecdote de Carlo Ancelotti sur son retour au Real Madrid

Au Real Madrid entre 2013 et 2015, Carlo Ancelotti a fait son retour dans la capitale espagnole en 2021. L’entraîneur italien, aux multiples trophées, sortait d’une expérience moyenne avec Everton en Premier League. Dans une interview accordée à l’émission El Chiringuito, Carlo Ancelotti est revenu sur la prise de contact pour son retour, un appel assez cocasse.

« J’ai appelé pour savoir si je pouvais signer des joueurs pour Everton et j’ai demandé s’ils avaient déjà un entraîneur. J’ai dit qu’ils devaient signer les meilleurs pour Madrid… et j’ai demandé s’ils avaient oublié 2014 (l’année de la Décima)», a-t-il expliqué dans l’émission TV espagnole. Son retour a été couronné de succès puisque le technicien italien a déjà remporté huit trophées (Ligue des Champions 2022, Liga 2022 et 2024, Coupe du Roi 2023, Supercoupe d’Espagne 2022 et 2024, Supercoupe de l’UEFA 2022 et Coupe du monde des clubs en 2022). Ce samedi soir, Carlo Ancelotti aura l’occasion de décrocher une troisième Ligue des Champions avec le club madrilène.

