Premier League : Manchester City assure face à Brighton, Newcastle écrase Crystal Palace

Après la trêve internationale, la Premier League faisait son grand retour ce samedi et cela avait débuté par la belle victoire de Liverpool sur Everton (2-0) dans le derby de la Mersey. Et avec les Reds en tête du classement provisoire, Manchester City n’avait justement pas d’autres choix que de gagner face à Brighton dans une rencontre qui s’annonçait très plaisante entre le football de Guardiola et celui de De Zerbi. Dans ce multiplex de 16h, Erling Haaland était évidemment au rendez-vous tout comme Julian Alvarez ou encore Jeremy Doku.

Le Belge, arrivé cet été pour 60 millions d’euros, a montré pourquoi les Cityzens avaient décidé de miser sur lui. Encore titulaire sur le couloir gauche, il a fait des misères à un James Milner dépassé par la vitesse de son adversaire. Après un de ses nombreux débordements, il offrait l’ouverture du score à Alvarez (7e). Un peu plus tard, Erling Haaland, forcément, punissait les Seagulls d’une frappe puissante (2-0, 19e). La réduction du score signée Ansu Fati après un bon service de Mitoma n’a rien changé (2-1 score finale). Manchester City reprend la tête du Championnat en attendant le match de Tottenham ce dimanche.

Newcastle confirme

Dans l’autre rencontre, Newcastle, tombeur du PSG en Ligue des Champions il y a quelques semaines, recevait Crystal Palace. Et comme face à la formation parisienne, les Mapgpies ont déroulé leur football offensif avec une large victoire (4-0). Les locaux menaient déjà 3-0 à la pause grâce à des buts de Murphy, Gordon et Longstaff. Et cela s’est confirmé au retour des vestiaires. Avec cette victoire, Newcastle confirme sa bonne forme du moment et remonte à la 5e place de Premier League.

Dans les trois dernières rencontres de ce multi de 16h, Brentford a enfoncé un peu plus le Burnley de Vincent Kompany dans la crise. Grâce à trois réalisations de Mbeumo, Wissa et Ghoddos (victoire 3-0), Brentford pointe désormais à la 14e place alors que Burnley concède sa 7e défaite de la saison et est 19e. Même son de cloche pour Bournemouth qui s’est aussi incliné à domicile face à Wolverhampton (1-2). Le petit promu Luton Town a réussi à accrocher le match nul face à Nottingham Forest dans les arrêts de jeu (2-2). De quoi prendre un précieux point dans la course au maintien.

Les résultats de 16h :