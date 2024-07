Sadio Mané proche d’un come-back dans son ancien club !

Depuis quelques années, la carrière de Sadio Mané est plutôt agité. Après son choix de quitter Liverpool en 2021, l’international sénégalais a connu une aventure manquée du côté du Bayern Munich. Sous les ordres de Thomas Tuchel, il n’a jamais su s’épanouir et a donc décidé de céder aux sirènes de l’Arabie saoudite l’été dernier. Le club d’Al-Nassr, qui avait décidé de s’offrir Cristiano Ronaldo quelques mois auparavant, dépensait 30 millions d’euros pour s’offrir la star sénégalaise de 31 ans.

Une vente inespérée pour le Bayernn Munich qui voulait se débarrasser d’un flop et un contrat en or pour Sadio Mané qui se rapproche clairement d’une fin de carrière. Surtout, ce transfert lui permettait de tenter un challenge excitant dans une Saudi Pro League qui a multiplié les recrutements XXL. Et pourtant, après une première année réussie (46 matches, 19 buts, 11 passes décisives), Sadio Mané est désormais… sur le départ. Bien que sous contrat jusqu’en 2026 avec le club saoudien, il pourrait déjà faire ses valises.

Sadio Mané tenté par un retour

Il y a quelques jours, la presse autrichienne et notamment le Salzburger Nachrichten révélait que Sadio Mané était une piste concrète du Red Bull Salzbourg. Mieux encore, l’ancien attaquant de Liverpool rêve de faire son grand retour en Autriche dans un club qu’il a connu entre 2012 et 2014 et dont il garde très bons souvenirs. Eh bien ce vendredi, Sky Sport Germany confirme. Les rumeurs d’un retour de Sadio Mané à Salzbourg semblent bien fondées.

Reste désormais à convaincre Al-Nassr de le lâcher. Car si le club saoudien est capable de s’en séparer, il n’a clairement pas le besoin de vendre cet été. Et alors qu’il lui reste deux ans de contrat, difficile de voir Salzbourg s’aligner sur les 30 millions dépensés par Al-Nassr l’été dernier pour l’attaquant sénégalais. Le joueur ferait aussi une croix sur un salaire XXL en retrouvant l’Europe. Mais l’envie de finir dans un club qui l’a révélé pourrait peser dans la balance…