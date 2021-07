Rennes : Watford et l'Udinese entrent dans la course pour Brandon Soppy

Courtisé par le Celtic Glasgow depuis plusieurs jours, Brandon Soppy (19 ans) attire aussi les convoitises d'autres écuries européennes. Selon les informations de L'Equipe, Watford et l'Udinese se seraient ainsi positionnés sur le jeune latéral droit rennais.

Évoluant ce samedi en amical au poste de latéral gauche contre le Standard de Liège (3-3), le natif d'Aubervilliers ne dispose plus que d'une année de contrat au sein du club breton. Si Rennes a fixé la barre à 5 millions d'euros pour un éventuel transfert, Brandon Soppy est également dans le viseur d'une équipe de Ligue 1 et d'une formation belge. Sans parler du Celtic qui reste dans la course, la lutte s'annonce acharnée.