PSG : le point médical avant la réception de Reims

Dans le cadre de la 22ème journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain accueillera le Stade de Reims, ce dimanche à 20h45, avec la ferme intention de conforter son fauteuil de leader en championnat. Déjà privé de plusieurs joueurs actuellement au Cameroun pour disputer la CAN, Mauricio Pochettino pourrait également devoir se passer de Kylian Mbappé, toujours en délicatesse avec son adducteur gauche et absent de l'entrainement ce vendredi.

La suite après cette publicité

Via un communiqué, le club de la capitale vient, à ce titre, de publier un point médical concernant son effectif. A noter que pour le Bondynois, une décision sera prise samedi quant à sa présence dans le groupe pour le match contre Reims. Par ailleurs, Juan Bernat continue son travail adapté avec le staff médical après avoir été touché par la Covid-19. Récemment blessés, Georginio Wijnaldum et Alexandre Letellier sont également aux soins. Enfin, Neymar Jr poursuit son entraînement individuel et ses soins à Ooredoo et doit reprendre la course en début de semaine prochaine avec en ligne de mire... ce choc du 15 février face au Real Madrid.