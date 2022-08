Arsenal prête Folarin Balogun au Stade de Reims

Le Stade de Reims a perdu Hugo Ekitike cet été, parti du côté du Paris Saint-Germain. Sans son meilleur buteur de la saison dernière, le club champenois avait besoin d'un renfort de poids devant et son choix s'est porté sur le joueur d'Arsenal : Folarin Balogun.

La suite après cette publicité

Le joueur de 21 ans est prêté une saison sans option d'achat par les Gunners. Lors de la seconde partie d'exercice en 2022, il avait déjà été prêté du côté de Middlesbrough où il a inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives en 21 matches toutes compétitions confondues.

Best of luck on loan this season, @Balogun 👊