Un joueur du FC Porto milite pour l’arrivée de Cristiano Ronaldo

Un ancien du Sporting à Porto ? Et pourquoi pas. C’est en tout cas ce qu’espère Evanilson, l’attaquant brésilien qui évolue sous la tunique des Dragons. Dans une interview avec TNT Sports Brasil, ce dernier a révélé que Cristiano Ronaldo était sa plus grande idole et qu’il rêverait qu’il rejoigne un jour le FCP.

Un rêve qui ne devrait néanmoins jamais se réaliser quand on sait à quel point CR7 est bien installé en Arabie saoudite. À 38 ans, l’Europe semble bien loin pour le Portugais, d’autant plus qu’en tant qu’ancien joueur du Sporting, rejoindre Porto serait synonyme de trahison. Désolé Evanilson…