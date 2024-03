Sassuolo nomme Davide Ballardini au poste d’entraîneur

La valse des entraîneurs continue en Europe, plus précisément en Italie. Payant les frais d’une longue série de mauvais résultats, Alessio Dionisi a été limogé de son poste d’entraîneur par Sassuolo, le 26 février dernier. Après avoir proposé l’intérim à Emiliano Bigica, les Neroverdi se sont mis en quête de son potentiel successeur. Si le nom de Fabio Grosso, en quête d’un nouveau défi après la fin de son aventure à l’Olympique Lyonnais, a circulé pendant un temps chez les pensionnaires du Mapei Stadium, il s’avère que l’actuel 18e de Serie A a finalement misé sur Davide Ballardini.

«L’US Sassuolo Calcio annonce qu’il a nommé Davide Ballardini au poste de directeur technique de l’équipe première jusqu’au 30 juin 2024. Avec lui, les collaborateurs Carlo Regno, Nicola Tarroni et Daniele Caleca rejoindront le staff de l’équipe première. La Société remercie sincèrement Emiliano Bigica pour sa disponibilité et son professionnalisme. L’entraîneur revient pour entraîneur la Primavera», a annoncé le club transalpin via un communiqué officiel, ce vendredi. Au sortir d’une courte expérience qui a tourné au vinaigre à Cremonese (Serie B), le technicien de 60 ans tentera de se refaire la cerise en permettant à la formation d’Emilie-Romagne de se maintenir en première division.