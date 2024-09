Les quatre vérités du président du RC Lens sur Vincent Labrune et le feuilleton des droits TV !

C’était le dossier brûlant des dernières semaines. Après un été agité et marqué par l’interminable feuilleton des droits TV, Vincent Labrune a été réélu à la tête de la présidence de la LFP pour 4 ans, soit jusqu’en 2028. Une information accueillie avec amertume par l’opinion publique, mais avec gaieté chez la plupart des présidents de Ligue 1. "Plupart", car parmi les 18 représentants du Championnat de France, 4 s’étaient montrés hostiles à une réélection de l’ancien patron de l’OM. L’OL et Le Havre, d’abord, avaient manifesté leur opposition mais sans pour autant se présenter au CA de la Ligue, puis Lens et Nantes, par la voix de Joseph Oughourlian et Waldemar Kita, qui l’ont fait mais en renonçant finalement au scrutin.

Pour le patron lensois, il n’avait pas mis de gants au moment d’évoquer son aversion pour le bilan de Vincent Labrune ces derniers jours. «Alors qu’un simulacre d’élection se profile, j’ai pris la décision de retirer ma candidature au futur Conseil d’Administration de la LFP que j’avais eu l’honneur d’intégrer en novembre 2022. J’avoue être sidéré par les réactions de certains et à l’inverse par le manque de réaction du conseil d’administration. On nous dit qu’on ne pouvait pas faire mieux sur le montant des droits car il y aurait une crise mondiale des droits sportifs. En regardant les autres ligues j’ai du mal à le croire», avait-il déclaré dans une lettre ouverte. Ce dimanche au micro de RMC, l’entrepreneur libano-arménien a repris la parole.

Oughourlian maintient sa position sur Labrune

«J’ai été déçu par un certain nombre de décisions qui ont été prises. Vincent Labrune a été réélu, je l’ai félicité. Ce n’était pas mon choix, a d’abord rappelé le patron lensois, avant de rassurer sur son engagement auprès du président réélu. Il est notre président, je le soutiens à 100% et il sait qu’il peut compter sur le Racing Club de Lens. C’est la même chose pour DAZN, où j’avais émis quelques interrogations sur le choix, la pertinence, le prix.» En ce qui concerne les prix jugés prohibitifs appliqués par DAZN, Oughourlian n’a pas non plus perdu la face, saluant tout de même le choix de la plateforme britannique de les revoir à la baisse. Ils ont eu deux semaines pour être le diffuseur de la Ligue 1. Ils ont fait une prouesse technique. «Ils sont devenus plus raisonnables sur le prix, ça ne peut être qu’une bonne nouvelle pour nos supporters. Je rappelle que Lens est l’une des régions les plus pauvres de France. 40 euros par mois, c’était trop cher», a-t-il confié, en promettant qu’il coopérerait avec DAZN. Néanmoins, il a regretté la perte d’un partenaire historique avec Canal.

«Vincent Labrune voulait le prix le plus élevé. Il n’allait pas entrer en négociation avec un prix très bas. Le résultat est ce qu’il est. Sur les droits domestiques, on s’aperçoit que c’est compliqué. Je voudrais qu’on n’oublie pas qu’on vend un produit, qu’on n’oublie pas le distributeur. Le problème, si on veut un prix important pour notre produit, il faut qu’on l’améliore. On n’a rien fait pour l’améliorer. La Ligue en est consciente, Vincent en est conscient. Le prix est important, dans un contexte où il y a de l’inflation partout, beaucoup de concurrence pour ces produits dans le monde du divertissement. Avant de prendre l’abonnement, c’est ça qu’on regarde. On s’est coupé de notre principal distributeur qui était associé au foot français (Canal+). La relation s’est dégradée dans le temps. Ils sont passés à autre chose. Je ne sais pas si on les récupèrera un jour». Le message est passé.