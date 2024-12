Youth League : Hoffenheim élimine Auxerre

Finaliste du dernier Championnat de France U19, Auxerre a pu participer à la Youth League puisque le PSG était déjà qualifié et a écarté les Maltais du Valleta FC (7-0 au cumulé) pour rejoindre le troisième tour de qualification. Opposés au TSG Hoffenheim champion U19 allemand, les Bourguignons avaient perdu la manche aller 2-1.

En déplacement en Allemagne, les jeunes auxerrois ont de nouveau perdu. Une défaite 1-0 suite à un but de Wahling (79e) qui met fin au parcours de l’AJA qui prend fin précocement comme le Paris Saint-Germain et Brest. En revanche, Lille (20e) et Monaco (22e) font partie des 32 équipes encore en course dans cette compétition.