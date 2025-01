Hugo Ekitike scotche tout le monde en Allemagne !

«Manchester City est ravi d’annoncer la signature d’Omar Marmoush en provenance de l’Eintracht Francfort. L’Égyptien de 25 ans a signé un contrat de quatre ans et demi avec l’Etihad Stadium, ce qui signifie qu’il restera au club jusqu’à l’été 2029. […] Parlant couramment l’anglais, Marmoush a déclaré qu’il était extrêmement enthousiaste à l’idée de rejoindre les champions en titre de Premier League de Pep Guardiola». Par le biais d’un communiqué, Manchester City officialisait, ce jeudi, l’arrivée d’Omar Marmoush. Un renfort de taille pour les Skyblues mais une grosse perte pour l’Eintracht Francfort, au regard des performances de l’intéressé depuis le début de la saison.

Auteur de 20 réalisations toutes compétitions confondues, l’Egyptien était, en effet, la pièce maitresse du système de Dino Toppmöller. Au-delà de ses buts, le natif du Caire a aussi délivré 10 passes décisives, étant finalement impliqué sur 25 des 42 buts inscrits par le club allemand. Une question se pose alors : l’Eintracht Francfort peut-il survivre au départ d’Omar Marmoush ? Difficile, pour l’heure, de le dire mais les pensionnaires de la Deutsche Bank Park pourront, en attendant, s’appuyer sur le rendement toujours aussi étincelant d’un certain Hugo Ekitike. Arrivé à Francfort en juillet 2024, l’ancien attaquant parisien est tout simplement sur un petit nuage.

Ekitike sur les traces de Mbappé

Fort de 14 buts et 6 offrandes en 27 rencontres toutes compétitions confondues, le natif de Reims est ainsi l’un des grands artisans de l’actuel 3e place des Aigles en championnat et de l’excellent parcours réalisé sur la scène européenne. Jeudi soir, à l’occasion de la réception de Ferencvaros, le droitier d’1m89 a d’ailleurs confirmé ses très belles dispositions. Buteur peu avant l’heure de jeu et auteur d’un nouveau match plein (4 tirs cadrés sur 5 tentatives, 5 duels remportés, 3 dribbles réussis, 1 ballon récupéré), il a ainsi permis aux siens de faire un grand pas vers la qualification pour les 8es de finale de la compétition.

Deuxième du classement avec 16 unités après sept journées lors de cette phase de Ligue, Francfort est en effet quasi assuré d’éviter les barrages. Remplacé par Igor Matanovic à dix minutes du terme, Ekitike a lui, une nouvelle fois, prouvé qu’il pouvait porter l’attaque du quintuple vainqueur de la Coupe d’Allemagne, et ce malgré l’absence d’Omar Marmoush. Mis en avant dans la presse allemande - au même titre que le jeune milieu offensif Can Uzun (lui aussi buteur) - le numéro 11 de Francfort marche, par ailleurs, dans les traces de… Kylian Mbappé, seul joueur français à présenter une meilleure ligne statistique que l’international espoirs français (21 G/A contre 20 G/A). Avant de se déplacer à Hoffenheim et Rome, l’Eintracht Francfort peut donc se réjouir de la forme éblouissante d’Hugo Ekitike.