PL : Tottenham écrase Newcastle et met la pression sur Arsenal

Ce dimanche après-midi Tottenham recevait Newcastle à Londres. Les Spurs s'étaient bien repris après leur défaite face à Manchester United en enchainant deux succès face à Brighton et West Ham tandis que les Magpies, après trois victoires, avaient subi deux défaites 1-0 face à Chelsea et Everton. Au classement, Tottenham est toujours en course pour la Ligue des Champions mais la victoire était primordiale ce week-end. Avec les trois points, les Spurs pouvaient passer 4eme et ainsi mettre la pression sur Arsenal. Au match aller, Tottenham s'était imposé 3 buts à 2 sur la pelouse de Newcastle.

Alors que les joueurs d'Antonio Conte dominaient les débats, c'est ceux d'Eddie Howe qui ouvraient le score sur un but de Fabian Schaer sur coup-franc (39e). Cependant les Spurs répondaient rapidement grâce à une réalisation de la tête de Ben Davies (43e). Au retour des vestiaires les Londoniens prenaient l'avantage d'un but de la tête de Matt Doherty sur un beau centre d'Harry Kane (48e). Quelques minutes plus tard, sur une action du trio Kane-Son-Kulusevski, le Sud-Coréen inscrivait le troisième but de son équipe (54e). Emerson Royal et Steven Bergwijn scellaient la victoire des Spurs en inscrivant chacun un but (63e et 84e). Avec cette défaite Newcastle reste 15e avec 9 points d'avance sur la zone rouge tandis que Tottenham va s'offrir une fin de saison intense avec notamment le match en retard face à Arsenal, qui devrait être programmé en mai.