OM : un milieu qui interroge

Depuis le début de saison quasiment, Igor Tudor a trouvé son équipe de départ. Le match de ce dimanche après-midi contre le Stade Rennais (1-1) ne dérogeait pas franchement à la règle. On retrouvait les pistons, Clauss et Tavares, Alexis Sanchez devant avec Mattéo Guendouzi et surtout le double-pivot composé de Valentin Rongier et de Jordan Veretout

Alors évidemment, l'un est annoncé proche de l'équipe de France et a récupéré le brassard de capitaine quand Dimitri Payet n'est pas là et l'autre vient d'être appelé par Didier Deschamps, on sait qu'ils ont des qualités. Celles-ci sont notamment défensives même si celui qui était arrière droit sous Sampaoli s'essaye de plus en plus aux frappes au but.

Tudor évoque un problème de pelouse

Toutefois, lorsque l'OM est mené, il semble que ces deux-là perdent un peu leurs moyens. L'ex de l'AS Roma, en cette après-midi lumineuse, est passé quasiment à côté de tout et sa passe décisive sur corner ne va pas le sauver. Valentin Rongier, lui, à l'instar de son camarade, joue souvent la sécurité avec des passes latérales. Ce sont deux joueurs au même profil et plus dans la destruction que dans la création. Igor Tudor ne voit pourtant pas le problème... à part le terrain.

« J'essaye de mettre ceux qui sont les plus forts du moment. Ce sont deux grands joueurs, ça ne veut pas dire que d'autres joueurs ne sont pas forts. On a eu un problème de terrain, j'en ai parlé avec les dirigeants, quand on veut jouer rapidement vers l'avant, le terrain pose problème », a confié le Croate, toujours invaincu en Ligue 1. Pas sûr que ça rassure ceux qui s'inquiètent...